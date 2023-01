Vízkeresztet követően, várhatóan január 10-én a városi karácsonyfa díszei is visszakerülnek a dobozokba – írta közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester. Ezt követően a fenyőt január 11-én feldarabolják a szakemberek, és az elmúlt évekhez hasonlóan, most is tűzifaként juttatják el a polgármesteri hivatal munkatársai a családsegítő és gyermekjóléti központ által kijelölt rászoruló családokhoz.