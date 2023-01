A Békés menetszázad VII. doni emléktúrájának tervezett programjáról Antal Lászlóval beszélgettünk, aki a kezdetek óta szervezője, motorja az eseményeknek: – Az áldozatok, a katonák emléke előtti tisztelgés mellett nagyon fontos célunk, hogy a résztvevőkkel eljussunk olyan emlékhelyekre, amiket érdemes a nagyobb nyilvánossággal is megismertetni. Ezért is változatos évenként az útvonal. Indultunk már Orosházáról, Kardoskútról, Tótkomlósról, Gádorosról, idén pedig Mezőhegyesen találkozunk reggel és már a városban három helyszínt érintve koszorúzunk, emlékezünk – sorolta programjukat. Tartalékosok, kadétiskolák fiataljai és civilek is csatlakoznak hozzájuk. Harmadik éve a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület tagjai is társszervezői, résztvevői a programnak.

– Beigazolódott az elmúlt években, hogy együtt még több résztvevővel, még több helyszínre eljutva népszerűsíthetjük e remek kezdeményezést – tette hozzá Antal László. Szombaton tehát 8 órakor a megnyitón ismertetik a díszparancsot, átadják a menetzászlót, koszorúznak és elindulnak a következő helyszínre, a mezőhegyesi hősi temetőbe.