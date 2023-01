Siklósi István polgármester kiemelte, az elnyert támogatás segítségével befejeznék a város egyik központi része, a Kossuth tér nyugati oldalának fejlesztését.

– Korábban a járda jelentős részét díszburkolattal láttuk el, az úttest kövezetét is felújítottuk. A Puskin utca, illetve a Széchenyi utca felől azonban ez még nem történt meg, a fejlesztés részeként szeretnénk ezt teljessé tenni – tette hozzá.

A polgármester elmondta, a Hosszú-tó fejlesztését is tovább folytatják.

– A beruházás részeként a tó köré futópályát építenénk, kutat fúrnánk, parkoló részt alakítanának ki és növényzetet is telepítenénk. Emellett a világítást korszerűsítenék, illetve szalonnasütő helyet is létrehoznánk – folytatta a gondolatot Siklósi István. A növényzet kapcsán kiemelte, a talaj a terület nagy részén agyagosnak számít, éppen ezért földcserét is végrehajtanak majd. A horgászok számára stégeket telepítenének, valamint egy legkisebbek részére egy speciálisan a számukra kialakított játszóteret is építenek.

A pályázat keretében a Hosszú-tó környékét is fejlesztik.

Kérdésünkre a polgármester felelevenítette, hogy a városrészen már korábban is megvalósultak fejlesztések.

– Az alapprojekt részeként kikotortuk a tavat, mélyítettük a medret, illetve rendbe hoztuk a területet – fogalmazott.

Ezt követően létrehoztak egy kiülős, pados részt, kondiparkot alakítottak ki, valamint a Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület multifunkciós játszóteret alakított ki ott.

– A tó alapvetően záportározóként funkcionál, de mindenképpen szeretnénk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Egy rekreációs, szabadidős terület kialakításában gondolkodunk, ahol valamennyi korosztály jól érezheti magát, eltölthet több órát is – folytatta a gondolatot Siklósi István. – A fejlesztések sorával éppen ezért lépésenként haladunk. A Hosszú-tó partjára máris sokan járnak ki, de abban bízunk, hogy a beruházások eredményeként ez a szám tovább emelkedik majd a jövőben.

Mezőberényben egyébként nem ez az egyetlen olyan elképzelés, olyan projekt, amelynek részeként záportározót korszerűsítenek. Egy jelenleg is zajló közel 400 millió forintos beruházás során mélyítenek, kikotornak, rendbe tesznek egy másik, a vasúthoz közeli területek belvízmentesítését szolgáló, mintegy négyhektáros záportározót. A csapadékvíz-tározó mellett pedig egy rekreációs területet is kialakítanak, hogy vonzóvá tegyék ezt a városrészt is, és ott akár kutyát sétáltathassanak a gazdáik, akár birtokba vegyék a horgászok a vízterületet. A projekt kiemelt részeként hat utcában, a Szegfű, az Olajfa, a Zöldfa, a Szivárvány, a Fürjes és a Rövid utcában helyrehozzák a belvízcsatornákat, és főként zárt csapadékvíz-elvezető csatornákat építenek.