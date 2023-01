A tavalyi év decemberben is rengeteg volt a nyertes pályázat Dél-Békésben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében összesen 6 milliárd 138 millió forint érkezett a településekre – írta közösségi oldalán Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője, aki tételesen fel is sorolta, melyik település mire nyert. 2023-ban is folytatjuk a közös munkát polgármestereinkkel – tette hozzá.