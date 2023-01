Jelenleg még mindennapos jelenség, hogy napi egy-egy covidos beteget is azonosítunk – nyilatkozta hírportálunknak dr. Pálmai Tamás. A békési háziorvos hírportálunknak elmondta, a koronavírus még stabilan jelen van, még ha nem is olyan számban mint korábban.

Az influenzával kapcsolatban kiemelte, naponta két-három beteg jelentkezik nálunk, a megbetegedések száma lassan, de emelkedni kezdett. A szakember fontosnak nevezte, hogy oltassuk be magunkat, amire szinte mindenkinek ingyenesen lehetősége nyílik. Háziorvosi praxisához mintegy 3200 helyi lakos tartozik, közülük minden évben nagyjából hasonló számban, mintegy háromszázan kérik az oltást. Ugyancsak lényegesnek nevezte, hogy fertőző betegséggel ne menjünk nagy tömegbe, és továbbra sem ördögtől való felvenni a maszkot.

Sokan nem figyelnek arra, hogy sok folyadékot igyanak, pedig ez elengedhetetlen

– tette hozzá dr. Pálmai Tamás, aki kitért arra, törekednünk kellene rá, hogy az evés-ivás a természetest célozza meg.

A mesterséges multivitaminok helyett érdemes fokhagymát, hordós káposztát, citromot, narancsot, petrezselymet, minden olyat fogyasztani, ami természetes, ezért könnyebben felszívódik.

Dr. Pálmai Tamás kitért arra, hogy jelen van az úgynevezett RSV vírus is, amely elsősorban a fél év alatti gyermekeket sújtja komolyabban, de az idősebb korosztályoknál is észlelhető a jelenléte. Náluk elsősorban hosszú, elnyúló, kínzó köhögést okoz, amit még különböző köhögéscsillapítókkal is nehéz enyhíteni, nem egyszer hörgőtágító asztma spray-t kell felírni a betegeknek.

Éppen ezért érdemes nagymamáink megszokott házi módszereit alkalmazni, ilyen lehet a sós vízzel történő gargalizálás, a sós-kamillás inhalálás, a hagymatea, a mellkasra kenhető kenőcsök használata

– fogalmazott a szakember, aki kitért arra is, hogy a hálószoba páratartalmának biztosítására is ügyelnie kell. Példaként megemlítette, hogy egy szaunában átlagosan 30 százalékos ez az arány, míg főleg száraz köhögés esetén a hálószobában olyan 75-85 százalékos páratartalmat érdemes tartani.

Dr. Pálmai Tamás elmondta, érthető módon nem mindenki fordul azonnal orvoshoz, viszont sokan önmagukat kezdik el kezelni. Megtörtént, hogy egy idő után nála is jelentkezett olyan beteg, akik háromféle gyógyszert is kiváltott a problémájára, és szedte is, de azok egymástól függetlenül ugyanazt a hatóanyagot tartalmazták, így tripla anyagot vett be az érintett gyakorlatilag ugyanabból – ez már köptető, illetve lázcsillapító esetében is előfordult. A háziorvos éppen ezért arra kért mindenkit, hogy erre figyeljenek, ne az internet szerint kezeljék magukat.

Kézfertőtlenítés, bőséges folyadékbevitel

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke megerősítette, egyelőre nincs influenzajárvány, bár kétségtelenül egyre több gyermeknél jelentkezik lázzal járó felső légúti hurutos megbetegedés. Éppen ezért sok szülő kér segítséget a tüneti kezeléssel kapcsolatban is.

A szakember kitért az influenza elleni védőoltás fontosságára, illetve kiemelte, aki zsúfoltabb helyekre, bevásárló központokba, tömegközlekedésbe megy, érdemes megfontolnia a maszk viselését. A kézfertőtlenítés, a bőséges folyadékbevitel, a vitamindús vegyes étrend ugyancsak nagyon lényeges az évnek ebben a szakaszában is. A közalapítvány elnöke kérdésünkre elmondta, az RSV vírus főként a két év alatti gyermekeket érinti, és váladéktermeléssel, nyálkahártya-duzzanattal jár, amivel párhuzamosan légzési nehezítettséget okozhat. Orrszívásra, sóoldatos inhalálásra, párásításra, valamint sok folyadékra egyaránt szükség lehet ilyen esetekben. Légzési nehezítettség estén azonnal kórházi felvétel javasolt.