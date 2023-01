Az első 10 ezer lépést január elsején gyalogolták le az érdeklődők, azóta pedig két-három naponta sétálnak a sportolni és beszélgetni vágyó emberek az egészségmegőrzés és a közösségépítés jegyében Békésen.

Kovács Ildikó kiemelte, közel egy év telt el a kezdeményezés életre hívása óta, és már elmondható, hogy népszerű program született.

– Őszintén szólva mi sem számítottunk ekkora sikerre, ahogy arra sem, hogy egy igazán összekovácsolódott csapat jön létre – fogalmazott.

Serfecz Dávid elárulta, minden alkalommal gondosan dokumentáljuk a sétát fényképekkel, térképpel, hogy éppen merre jártak.

– Mindezt pedig megosztjuk a közösségi médiában is, hogy mások is lássák, kedvet kapjanak hozzá. Így számokban is ki tudjuk fejezni elkötelezettségünket a közösségszervezés és -építés mellett. Egy év alatt több, mint 150 alkalommal sétáltunk. Ezen alkalmak során összesen 1500-an vettek részt a sétákon, és 800 kilométer van a talpunkban. Összesen több mint 13 millió lépést tett meg a csapat – hangsúlyozta.

– Remek közösség alakult ki, barátságok születtek, sőt, már-már kirándulni is összejárnak. A sorozatos meglepetések is egyfajta összekovácsoló erőt jelentenek, hiszen lehet motiváció az egészségmegőrzés mellett – tette hozzá Kovács Ildikó, míg Serfecz Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy nem állnak meg, folytatják, nagyon sok tervük van még a következő alkalmakra is, újabb dolgokon törik a fejünk.

Kovács Ildikó kifejtette, ha nem is minden alkalommal, de a séták többségében mindig kitalálnak egy olyan „nem várható” dolgot, ami még inkább élménnyé teszi a gyaloglást. Ilyen emlékezetes pillanat volt a Tárház meglátogatása és „meghódítása”, a református templomtorony megmászása, valamint az ortodox templom renoválás közbeni megtekintése.

– Emellett volt szalonnasütés Dánfokon – szigorúan csapatösszetartás és a jókedv jegyében – látogattunk már el helyi termelőhöz sajtkóstolóra, valamint az is emlékezetes volt, amikor Muronyba is kigyalogoltunk. Azt hiszem, ott több holtponton is átesett mindenki – fogalmazott Serfecz Dávid.

A szervezők jövőre is nagy szeretettel várnak mindenkit valamennyi hétfőn, szerdán és szombaton 18 órára a Széchenyi tér 2. szám alatti gyülekezőhelyre.