Emlékeztetett, tavaly volt az első alkalom, hogy részt vettek Füzesgyarmaton is a világszintű kezdeményezésben, és sétáltak azokért, akik valamilyen szinten érintettek a betegségben, akik most küzdenek vagy elvesztették a küzdelmet. Most tizenhárman csatlakoztak az akcióhoz, az öt kilométeres túra a postától indult, és a Széchenyi, Aradi, Kolozsvári, Kinizsi, Garalapos, Vörösmarty, Kont és Mátyás utcák vonalán a postánál ért véget.