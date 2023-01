Szomor István, az Alföld Quartet csellistája, pedagógus

– Tartalmas év van az Alföld Quartet mögött, számos koncerttel, fellépéssel. A legkülönbözőbb eseményeken, hangversenyeken és egyéb rendezvényeken léptünk fel. Különleges év volt ez számunkra, mert az együttes ebben 2022-ben ünnepelte fennállásának tízéves jubileumát. Márciusban volt egy évfordulós hangversenyünk a Jókai Színház Vigadójában, illetve azt megelőzően Orosházán is, ami egy szép és emlékezetes rendezvény volt, nagy számú közönséggel, sok érdeklődővel, körükben nagy tetszést aratott.

Volt hangversenyünk emellett a Munkácsy múzeumban, ami Nagypéntekhez kötődött. Játszottunk nyáron a Csabagyöngye Stégen. Továbbá nyáron vettünk fel egy olyan kisfilmet, amit a Tabán Táncegyüttessel közösen Benedekfi István zeneszerző művére álmodtunk meg. Ezt nem is olyan régen osztottuk meg a közönségünkkel. Szegeden játszottunk az Őszi Művészeti Hetek keretében, adventi koncertjeink voltak a közelmúltban Komáromban, Gyulán és Békéscsabán. Úgy gondolom, egy igazán tartalmas, sikeres évünk volt. A covid utáni időszakhoz képest sok lehetőséget, felkérést kaptunk, amelyeknek örömmel tettünk eleget.

Fotó: Rosta Tibor

A 2022-es év zárásaként újévi koncertet tartunk Szentesen. Ezenfelül, pályázati lehetőségeknek köszönhetően, a Lázár Ervin Program keretein belül készülünk gyermekeknek különböző előadásokkal, ahol a klasszikus- és a népzene ötvözete kerül majd színpadra, illetve a néptáncot is bevonjuk a produkcióba. Most ezek vannak terítéken, illetve van egy másik, szintén pályázati projektünk, ahol az irodalom és zene kapcsolatát mutatjuk be az általános iskolásoknak és gimnazistáknak, ez korábban sikeres volt. Az előadás címe Éneklő szavak, ahol a barokk és a klasszicizmus korából villantunk fel irodalmi műveket és hozzájuk kapcsolódó zenéket.

Hajtmann Ildikó előadóművész, ének-zene szakos pedagógus és kórusvezető

– Nekem ez egy végtelenül sikeres és jó egyenleggel záródó év volt. Minden évben fejlődik az ember, ha figyel, nekem sikerült még inkább tudatosítanom azt, hogy nem kintről jön a boldogság. Tehát jobban sikerült függetleníteni magam a külvilág zajától és a környezetemre, a saját dolgaimra figyelni. Ez egy jó alapot jelentett. Nagyon sok jó koncertem volt és pozitív visszajelzéseket kaptam.

A Tavaszi Fesztiválon egy musical-duett koncertet adtunk Endrész Ferenccel és Gál Csabával. Ez egy telt házas, Csabagyöngyés rendezvény volt, óriási sikerrel. Bennünket is örömmel töltött el, hiszen régóta vártunk rá, a covid járvány gyakorlatilag két évvel eltolta a bemutatót. Valahogy minden idei nagy koncert egy ilyen régen várt fellépés volt, melyeknek a tervét és a próbáit korábban elkezdtük, csak mindig közbeszóltak a lezárások.

Mint pedagógus, áprilisban Trefort Ágoston díjat vehettem át. Ez egy rangos, miniszteri elismerés, az országból tizenketten kapják meg minden évben.

Ez is valahol a tevékenységem egyik csúcsa, illetve egy olyan visszajelzés, ami miatt azt mondhatom, hogy sikeres volt ez az év. A Lencsési Általános Iskolában az egész évben folytak a CD felvételeink, hiszen jubilál az iskola, fennállásának tizedik évfordulójára szerettünk volna egy egész rendezvénysorozatot koncerttel, CD bemutatóval készülni. De sajnos a covid ebbe is beleszólt, úgy hogy most, a tucatnyi évünk tiszteletére ünneplünk. Ez egy komoly, egész éven átívelő, stúdiómunkát jelentett, hiszen tanári zenekart, gyermek énekkart, szólistákat kellett összehangolni.

Majd jöttek a nyári koncertek. A Csabagyöngye Stégen lévő fellépés alkalmával még a könyvtárnál és a múzeumnál is állt a sor. Ez egy visszajelzés arról, hogy a fellépés nemcsak nekünk esett jól, hanem a közönségnek is. Továbbá Bogácsra is rendszeresen visszahívnak minket Gál Csabával. A szeptember óriási meglepetést hozott, mert a VOSZ Békés megyei szervezete minden évben Prima-díjakat ad át, és ebben az évben a zeneművészeti Prima-díj tulajdonosa lettem. Sok koncertem volt, mindenhol az országban és jól esett ez a kimozdulás a hétköznapokból, az emberek nagy részénél pedig úgy látom, van igény erre. A Lencsési iskolában végül egy óriási karácsonyi koncerttel zárult az év. Mindez egy hosszú, kitartó munka gyümölcse.

Az idei évre rengeteg tervem van, több sínen fut az életem. Az említett CD-nél utógondozás szükséges, ami után anyagi formát ölt, illetve lesz egy bemutató koncert, egy ünnepi gálaműsor. Ez a következő fél év nagy projektje. Mind a három műfajban, amiben dolgozom, vannak rövidebb és hosszabb távú céljaim is. Tervezek például megzenésített versekből koncertet, és az őszi fesztiválra filmzenékből készülök egy fellépésre. Rengeteg tervem van és szerencsére sok meghívásom is.

Döge Csaba harsonatanár, kamaraművész, többszörös nívódíjas karmester és pedagógus

– Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert voltak jó és kevésbé jó dolgok ebben az évben. Ha a koncerteket nézzük, akkor abból lényegesen kevesebb volt, mint amennyi lenni szokott. Viszont a Filharmóniának köszönhetően nagyon sok gyermekhez eljutottam. Egy kedves kollégámmal csináltunk egy hangszeres bemutatót a gyerekeknek decemberben. 27 éve vagyok a pályán, és számtalan helyzetben voltam már. Próbálok a gyermekeknek minél nagyobb kedvet csinálni ahhoz, hogy hangszerekhez nyúljanak. A Magna Cum Laude basszusgitárosa, Kara Mihály írt nekünk egy mesét, ebben mutatom be az általam tanított klasszikus hangszereket a fiatal közönségnek, a kollégám pedig kísér. Ezt a programot óvodákba és alsó tagozatosoknak vittük el. Utoljára a Vandháti úti iskolában voltunk, ami óriási öröm volt, nem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lesz rám. Viszont nyáron szinte semmi nem történt, az események decemberre sűrűsödtek össze.

Ami 2023-at illeti, áprilisban megyünk a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral Szeghalomra, egy országos mazsorett fesztiválra, ami nívós rendezvénynek ígérkezik. A pandémia előtti lezárások előtt lett volna a Magna Cum Laudével egy főpróbánk, egy fúziós koncertre készültünk. Ez elmaradt, így ennek a pótlása májusban várható a Csabagyöngyében. Ez az a két esemény, ami remélhetőleg össze fog jönni. De szerencsére sok lehetőségem van a zenével kapcsolatban, a tanítás mellett több formációban is játszom. Van egy rézfúvós quintetünk, a Körös Quintet, ami Békés megyei rézfúvós tanárokból áll. Várhatóan a Filharmóniával közösen lesznek koncertjeink, ősszel biztosan, de lehet, hogy már tavasszal is. Ezeket nagyon várjuk. A Vasutas Zenekarral pedig a nyáron fellépünk Toszkánában, egy művészeti fesztiválon.

Vozár M. Krisztián zongoraművész

– A covid után idén lényegesen több teret kaptak a művészek, viszont azt tapasztalom, hogy az emberek még félnek. A közösségeket újra kell építeni, viszont mindenféleképpen pozitív irányba megyünk az elmúlt két évhez képest. Azt látom, hogy ha a rezsiválságnak vége lesz, akkor az élet remélhetőleg vissza fog térni, a régi kerékvágáshoz hasonló állapotba, legalábbis én ebben bízom. De jelentős pozitív változást látok már most az embereken.

A covid alatt sokáig nem dolgoztam, ahogy sokan mások sem, hiszen volt egy csomó korlátozás. De igyekeztünk pozitívak maradni, lettek céljaink, rengeteg mindent találtam ki én is a saját életemben és a feleségem is ezen dolgozott. A kitartásnak és a pozitív hozzáállásnak most látjuk beérni a gyümölcsét és azt, hogy megérte kitartani. Voltak mélypontok, nehéz napok és váratlan helyzetek, de pozitív változást látok a saját életemben, az embereken és a kultúra is kezd visszatérni a mindennapokba.

Fotó: Bencsik Ádám

A következő évet tekintve: a covid előtt volt egy olyan cél a fejemben, amit mindenképpen meg szeretnék valósítani. Egy nemzetközi zongora show felépítését tervezem. Ezt Magyarországon kevesen csinálják, de külföldön elfogadottabb. Egyszemélyes crossover stílusú program lenne, a klasszikus zenét vegyíteném az ismert filmzenékkel és a könnyűzenével. Nem olyan régen voltam egy nagyon jó koncerten Békéscsabán, egy fiatal szlovák zongoraművész csinált valami hasonlót. Ő inspirált, és ezen dolgozom most. Svájccal és Béccsel sikerült már felvenni a kapcsolatot. Ez most a legnagyobb projekt, hogy ezt az egyszemélyes piano show-t - természetesen segítőkkel, csellistákkal és énekesekkel - megvalósítsuk.

Emellett a feleségemmel minden évben leírjuk a céljainkat. Fogadalmakat nem teszünk, mert azokat nem tartjuk be, de igyekszünk mindig úgy tervezni, hogy jobb esztendőnk legyen a következő, mint a tavalyi. Össze szoktuk írni a közös céljainkat párkapcsolati, anyagi szempontból egyaránt, és ezeket hangoljuk össze, aztán dolgozunk érte. De a legfontosabb számunkra, hogy spontánok legyünk az életben.