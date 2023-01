A Szokolay 100 címet viselő kiállításon, a Tótkomlósi Természet Házában találkoztunk Szokolay Sándor egykori diákjaival, kollégáival, munkásságának a tisztelőivel és fiával, a népzenész Szokolay Dongó Balázzsal tavaly.

Szokolay Sándor festőművész, népi faragó, tanár születésének 100. évfordulója alkalmából ezt a nagysikerű tárlatot a fővárosi közönségnek is bemutatják. Sőt! Katalógus is készült. Minden szál visszavezethető a szülővárosba – erről is beszélgettünk a Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület elnökével, Hellerné Racskó Erzsébettel.

Szokolay Sándor festményei, faragásai láthatók a fővárosi kiállításon

– Tagságunkat elszármazott komlósiak alkotják, évente találkozunk. A fővárosban olyan alkalmakat teremtünk, amikor a városvezetéssel, a civilekkel, a művészeti csoportokkal tudunk közös programokat szervezni. Arra is törekszünk, hogy ezeket a komlósi csoportokat meg- és bemutassuk a budapesti kerületeknek. Kicsi egyesület vagyunk, együttműködve a budapesti, kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal, valósítjuk meg a programjainkat. Jó a kapcsolatunk a Szlovák Intézettel is, ahol korábban Szokolay Dongó Balázs képeiből nyílt kiállítás. Akkor megbeszéltük, hogy édesapja jubileumi évfordulója adja majd az apropót a közös munkához. A gazdag komlósi anyag egy részét elhoztuk Budapestre. Abban is megállapodtunk, hogy készítünk hozzá katalógust. A komlósi Bunda Gabriella elkészítette a képeket, a Szlovák Intézettel közösen mindent megszerveztünk és egy remek Szokolay 100 című megnyitón, nagy érdeklődés mellett a baráti körünk éves találkozóját is megtartottuk – sorolta a fővárosi esemény részleteit az egyesület elnöke.

Szokolay Dongó Balázs és Agod Alíz a megnyitón

Felkérték Szabó Zoltánt, a Hagyományok Háza muzeológusát, nyissa meg a kiállítást, ahol zenélt Szokolay Dongó Balázs és énekelt a szintén komlósi kötődésű (Antal György unokája) Agod Alíz népdalénekes. Jó visszhangja volt a rendezvénynek, a Szlovák Intézettel egyébként sokat dolgoznak a komlósiak.