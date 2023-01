– Igazi Trefort-összefogás valósult meg, gyűjtöttek diákok, pedagógusok, felnőttképzésben résztvevő hallgatók, kollégisták, nevelőtanárok is − mondta el Prohászkáné Horváth Andrea. Az oktató hozzátette, korábban is számtalan jótékonysági kezdeményezésbe kapcsolódott be intézményük, nemrégiben például újrahasznosított anyagokból épült kutyaházat adományoztak a helyi állatmenhelynek. Javában készülnek az áprilisi fenntarthatósági témahétre is, melynek megfelelő keretet ad a kupakgyűjtés.

− Nem egyszeri alkalomról beszélünk, a műanyag kupakok, PET-palackok, aludobozok szelektív gyűjtését beépítjük a mindennapokba. Az igazgató és a diákság egésze is teljes mellszélességgel a jó ügyet szolgálja. Hogy másoknak is segíthetünk, az külön öröm – szögezte le Prohászkáné Horváth Andrea.

Hozzáfűzte, hegesztőtanulóik hamarosan elkészítik a kupakgyűjtő szívet is, melynek segítségével minden félévben más és más rászorulónak gyűjtenek majd.

Bendel Gyöngyi oktató (balról) rengeteg kupakot gyűjtött

− Mától már a hétesztendős, leukémiával küzdő kislányt, Takács Fannit szeretnénk segíteni a kupakokkal. Terveink közt szerepel egy kreatív műhely létrehozása is, ahol a diákok kétkezi munkával készíthetnek különféle adományokat − tette hozzá.

– Fontos, hogy jó példát mutassunk, mert így a következő generáció még érzékenyebb lesz a társadalmi problémákra, természetesnek veszi majd a környezet védelmét − mondta el Kiss Mihály. Az igazgató hangsúlyozta, az ország középiskolái közül egyedül a Trefort részese annak az uniós projektnek, mely az építőiparban, épületgépészet területén elhelyezkedni szándékozó tanulóknak környezetkímélő technológiát, anyagfelhasználást mutat be, sőt, a már elhasználódott anyagok újrahasznosítását is fókuszba helyezi.

− Azon dolgozunk, hogy a „zöld szemlélet” beivódjon a fiatalokba, és később, amikor már fontos döntéseket hoznak, kamatoztathassák a megszerzett tudást, az új gazdasági szemléletet − tette hozzá Kiss Mihály.