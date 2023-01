Ráadásul csatlakoztak hozzánk nagyszénásiak, gádorosiak, csorvásiak és a városi nyugdíjasok is. Aktívan részt vettünk a Nagyszénási Barátság Klub életében, rendezvényeiket minden évben, így 2022-ben is látogattuk. A csorvási, a békéssámsoni nyugdíjas egyesület rendezvényeit is megkedveltük – kezdte beszámolóját az elnök.

A MECE tagsága szeret túrázni, júniusban Erdélyben jártak, felejthetetlen öt napjuk volt. Fogarastól Kovásznáig, Brassó és környéke, Sinaja nevezetességeit megláthatták azok a klubtagok, akik még soha nem jártak azon a vidéken.

Mókáztak, karneváli alkalmat is szerveztek.

Közösen ellátogattak Szabadkígyósra, a Wenckheim kastélyba, majd egy igazán élménygazdag öt napos kirándulásuk volt a Balatonon.

A nemzeti ünnepen, augusztus 20-án az államalapító Szent István király emlékére tartott városi rendezvények után a klubtagok egy táncolós, mulatós esttel zárták a napot. Októberben köszöntötték az időseket, majd a már hagyományos szenior bálra vártak sok vendéget (160 főt).

A környék településeiről jöttek a nem csak nyugdíjas korosztályból. Decemberben együtt karácsonyoztak a szentetornyai evangélikus egyház gyülekezeti termében, ahol énekkaruk színesítette az alkalmat. Az óévet szintén egy zenés, táncos rendezvénnyel búcsúztatták Gellértegyházán.

Ha munka van, azt is közösen végzik - közösségi házukat szépítgetik.

– Folytatnánk 2023-ban is a karneváli rendezvényünket februárban, majd tavaszváró zenés programot hirdetünk, de lesznek nyári kirándulásaink is. Úti cél Kiskőrös, Kiskunmajsa, Szeged. Ősszel pedig Bodrogkeresztúr az úti cél, a Fénysugár Nyugdíjas Egyesülettel. És nem szeretnénk, ha a nyár elmúlna egy balatoni kirándulás nélkül – vázolta fel idei terveiket Keller Erika.