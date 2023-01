– Hogyan kezdődött a hagyományőrzéssel kapcsolatos hobbija, ami ma már talán több is annál?

– Valóban talán több mint hobbi, megszállottság is egy kicsit. Egy nagyszerű történelemtanáromnak köszönhetően szerettem meg a tantárgyat, ezt a tudományt, és bár végül más irányban tanultam tovább, mérnök-informatikus lettem, a történelem szeretete megmaradt. A főiskola elvégzése után édesapámmal dolgoztunk a várban, az erődítmény felújítása zajlott éppen. Utána számomra óriási megtiszteltetésként dolgozhattam is a történelmi épületben, bár nem ez volt a szakmám. Egyszerre voltam teremőr, vezettem tárlatokat, illetve a műszaki területtel, a gépészettel, az elektromos berendezésekkel is foglalkoztam. A munkámhoz kapcsolódóan a Végvári Esték című rendezvény keretében találkoztam először hagyományőrző csapatokkal, különleges élmény volt látni őket. Azután megismerkedtem néhány nagyon lelkes gyulai fiatallal, akik bejártak a várba, és komolyan beleásták magukat a múltba. Amikor felmerült, hogy egyesületet alakítanak, én is csatlakoztam, 2008 óta foglalkozom mélyebben a 15. századdal, az egyesületet pedig 2010-ben jegyezték be. Szakmám szerint épületvillamossági tervezőként dolgozom, de ez a hobbi vagy megszállottság megmaradt. Az egyesület tagjainak a vívóedzésekhez én biztosítottam a helyszínt, de én aktívan a munkám miatt soha nem tudtam részt venni benne. A távolsági fegyverek utáni érdeklődésem miatt csatlakoztam a Kerecsényi László Íjász Egyesülethez, és kezdtem íjászkodni. Mjad a tűzfegyverek kipróbálása magával ragadott.