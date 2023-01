Hiedelem 37 perce

Péntek 13.: babona miatt nem maradhat el előadás a csabai színházban

Az emberek többsége fél a 13-as számtól, és a szerencsétlen napok közé sorolja a pénteket. Ha pedig a kettő összetalálkozik, mint például 2023. január 13-án, pénteken… Mindennek megvan a történelmi magyarázata, és számos babona is rakódott rá. Sokan úgy tartják Békésben is, hogy a legjobb lenne ezt a napot átaludni, mások szerint azonban ugyanolyan nap, mint a többi, rajtunk (is) múlik, hogy szerencsés lesz-e vagy sem. Seregi Zoltán színházigazgatót és Fekete Lászlót, a vadászpilóták nagy barátját kérdeztük, mit gondolnak erről a napról.

Sokan úgy tartják Békésben is, hogy a legjobb lenne ezt a napot átaludni Fotós: Beol.hu

A vadászpilóták nagy barátja, a békéscsabai Fekete László elmondta, a repülőgép-vezetők bátrak, de babonásak is. A magyarországi MiG-29-eseknél azért nem volt 13-as számú gép, mert abba senki nem akart beülni. Így a számozás 1-től 12-ig, majd 14-től 27-ig tartott. A félelem a tizenhármastól az USA-ban olyan mértékű, hogy a felhőkarcolóknak nincsen tizenharmadik emeletük, a kórházakban nincs tizenhármas szoba. Roosevelt elnök nem evett olyan asztaltársaságban, ahol tizenhárman ültek, így rendszerint odarendeltek még egy embert. Annak bibliai oka van, hogy a pénteket a legszerencsétlenebb napnak tartjuk. Ezen a napon feszítették meg Jézus Krisztust, és állítólag ez volt a paradicsomi bűnbeesés napja is. Az utolsó vacsorán tizenhárman voltak, a tizenkét apostol és Jézus. Más források szerint a Messiást eláruló Júdás személyére utal a szám, mert ő volt az, aki utolsóként ült le az asztalhoz. A középkorban ezen a napon éhgyomorra tüsszenteni nagy szerencsétlenséget jelentett. Több néprajzkutató is elmondta, a néphit a pénteket a gonosz napjának tartotta. Kerülték ezen a napon a házasságkötést, az új házba beköltözést. Ez később kiegészült azzal, hogy pénteken ne vállaljunk új állást és ne induljunk nagy útra. A pénteki naptól való félelem másik gyökere, hogy a 19. századig ez a nap volt Európában a hóhérok napja. Rendszerint ekkor hajtották végre a nyilvános kivégzéseket. Az a hiedelem is tartja magát, miszerint 1307. október 13-án, pénteken végeztette ki a nagyhatalmú templomos lovagokat IV. Fülöp francia király. Seregi Zoltánt, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatóját arról kérdeztük, mit tenne, ha egy színész azzal keresné fel, hogy ő bizony tart péntek 13-ától. A direktor elmondta, megértené, de előadást biztosan nem halasztana el miatta, egy péntek 13-ai próbáról viszont lehet, hogy elengedné. Ahogy fogalmazott, tapasztalata ebben még nincs, ami viszont tény, ő ugyanolyan napnak tartja péntek 13-át, mint a többit, nincsenek ebbéli félelmei. Seregi Zoltán nem babonás /Fotó: Lehoczky Péter/ Több tudós szerint s 13-as számmal egyetlen baj van. Mégpedig az, hogy a 12-es után következik. Mivel az egy tökéletes szám, az utána érkezővel csak baj lehet. Egy tucat a csillagjegyek, az olimposzi istenek, az izraeli törzsek, az apostolok száma, így a 13 már a tökéletesen túli. A péntek 13 kapcsán érdemes Rejtő Jenő gondolatát felidézni: „Nem vagyok babonás és nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti megrontás.”

