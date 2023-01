A könyvtárban maradó könyvek kölcsönzésére több lehetőséget kínálnak. Például hetente két alkalommal, hétfőn 16-18 óráig és kedden 14-16 óráig kabátban be lehet menni a könyvtárba válogatni, kölcsönözni, és a kivett könyveket is visszaveszik. Másik lehetőség, hogy a könyvtár online katalógusából kiválasztva megrendelhetők a kívánt művek, de a telefonon vagy e-mailben elküldött kéréseket is összekészítik, melyeket a múzeumban lehet átvenni. A délelőtt 10 óráig leadott rendelésekért aznap délután 15 órától, a később leadottakért a következő naptól lehet menni. Ezentúl a Városi Könyvtár „moly polcán” is biztosítanak böngészési lehetőséget, ahol népszerű könyveik ajánlását is el lehet olvasni, illetve azok véleményét ismerhetik meg az érdeklődők, akik már olvasták az adott művet. Aki pedig nem konkrét művet szeretne kölcsönözni, annak a téma, vagy szerző megjelölése alapján válogatnak olvasnivalót, amelyre az igényt szintén előre kérik leadni elérhetőségeik egyikén (telefon: 06 20 970 3940, e-mail: [email protected]).

Végül kiemelték, az irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, laminálás, spirálozás) továbbra is elérhetőek náluk, változatlan árakon. Rendezvényeiket és klubjaikat a múzeumban tartják meg.