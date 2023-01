A kutatás bemutatja, a 10-15 éves korú gyermekek egy átlagos hétköznapon majdnem 2 órát, a hétvégeken pedig majdnem 3 órát töltenek internetezéssel – ezt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) közölte tavaly őszi tapasztalatairól. Arról is írtak, az okostelefon a felső tagozat elérésével jelenik meg a gyermekek életében, jelentős részük az alsó és a felső határán kapja meg első mobiltelefonját.

Az óvodások csak mesét néznek, a kamaszok TikTok-oznak

Óvodáskorban ritkább az internethasználat és az online játékok használata, ekkor még hagyományos játékokkal játszanak. A kutatás szerint az óvodás korúak csak a kedvenc meséiket és rajzfilmjeiket nézik meg az interneten. Az alsós gyerekeknél viszont már megjelennek az online játékok, erős szülői felügyelet mellett. A 6-11 évesek életében a gyermekfilmeken kívül előtérbe kerülnek a rövid, színes, vicces videók is. A lányok körében az öltöztetős, állatos, gondoskodásra épülő játékok a népszerűek, a fiúk leggyakrabban a Minecraft és a Fortnite játékokat használják. Ebben a korosztályban az idő előrehaladtával egyre komolyabb és komolyabb szerepet kap az internethasználat az oktatásban és az idegennyelv-tanulásban is. Gyakori a közösségimédia-használat, körükben inkább a TikTok népszerű és kevésbé a Facebook.

A 10-15 évesek körében már virágzik a közösségimédia-használat, főként a Facebook-ot, az Instagramot és a TikTok-ot nézik, ezeken a felületeken osztanak meg tartalmakat és jelen van a Messenger-üzenet-váltás is. A kutatás szerint három, ilyen idős gyermekből ketten fent vannak a Facebookon, a Tik-Tok-ot pedig minden második-harmadik gyerek hazsnálja. A felsősök körében az internetezés nem csak a közösségi médiát, a tanulást, az idegennyelv-oktatást jelenti, hanem így tartják a kapcsolatot a távoli rokonokkal és barátokkal is.

A szülők és pedagógusok is tartanak a veszélyektől

A szülők és a pedagógusok hasonlóan gondolkodnak a digitális eszközök, a közösségi média és a televízió negatív és pozitív hatásairól. Az NMHH és MEME kutatásában megkérdezettek egyetértenek abban, hogy a tévézés és az internetezés kontrollált körülmények között – például, hogy csak meghatározott tartalmakat nézhetnek meghatározott időben a gyerekek – akár előnyös is lehet a számukra, főként a tanulás szempontjából.

Azonban kiderült, hogy a felső tagozatos diákok szüleinek a nagy része érzékenyebben reagál ezekre a tendenciákra, jobban aggódnak az internetezés okozta esetleges fenyegetések miatt. Gyakori tapasztalatuk, hogy gyermekeik időnként nem kívánt tartalmakkal találkoznak (16 százalékuk mondta ezt), és internetes zaklatásnak vannak kitéve (17 százalékuk tapasztalta). 10 százalékuk tapasztalta már meg azt, hogy gyermekük jelszavát ellopták vagy feltölrték a profilját. Legfőképpen a gyermekeiket érő zaklatásoktól, agresszív, szexuális tartalmak jelenlététől félnek és attól, hogy internetes függőség, addikció alakul ki a fiatalban.

A szülők, a tanárok és az óvodapedagógusok is egyetértenek abban, hogy a fő kockázatot a mozásszegény életmód, a fizikai aktivitás csökkenése, a gyerekek testi-fizikai állapotromlása jelenti. A megkérdezett szülők 38-44 százaléka érzi ezt veszélyesnek, a tanárok, pedagógusok viszont sokkal komolyabbnak ítélik meg a helyzetet, körükben ez az arány 62-78 százalék.

Beszéljünk a gyermekkel, kérdezzünk tőle!

Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő szerint az elektronikai eszközöktől nem lehet letiltani a gyermekeket, ezek a korunk velejárói, amikkel tájékozódunk a mindennapokban. Szerinte fontosabb, hogy szabályozzuk az eszközök használatát. A szülői kontroll mellett az applikációk beállítását állítsuk szülői felügyelet/családi biztonság funkcióra. Ezen kívül fontos megelőző módon beszélgetni a gyermekkel arról, mivel találkozhat ezeken a felületeken, mire számíthat, ezek mennyire tükrözik a valóságot. A szakember kiemelte, egészen bizarr és furcsa, erőszakos jeleneteket tartalmaznak ezek a vidók. Ezért érdemes egy olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, hogy ha szorongató, horrorisztikus vagy pornográf tartalommal találkozik, akkor merjen rákérdezni a szülőnél. Fontos olyan kapcsolatot kiépíteni a gyermekkel, amiben a pornográf tartalmak is megebszélhetők. Ilyenkor a szülő is visszakérdezhet, mi okozta a gyermek számára a kellemetlen érzést, így azt is kiderítheti, mennyit tud az adott témáról. Érdemes továbbá a gyermekkel együtt használni ezeket az alkalmazásokat.