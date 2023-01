Ritka, messzi vándor érkezik a bolygónkhoz. A C/2022 E3 (ZTF) névre keresztelt üstökös igazi kuriózum, már csak ezért is érdemes vetni rá egy pillantást, na meg azért, mert kifejezetten szép látvány. Már persze csak akkor, ha elég tiszta az ég, de erre most némi esély mutatkozik.

Az égi jelenés utoljára akkor mutatta meg magát, mikor még a neandervölgyi ember is megcsodálhatta, most azonban kis szerencsével szabad szemmel is látható a téli égbolton. Vagyis, ha vállalja a csípős hideget, igen ritka látványban lehet része.

A legközelebb, mindössze nagyjából 44 millió kilométerre február 1-én halad majd el a bolygónk mellett, de a látványa azért tovább megmarad, bár mozgása ezen a napon lesz a leglátványosabb – írja a koponyeg.hu.