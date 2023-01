„Csupán pár sor, de a gyermek Munkácsynak ez a pár sor óriási sziklaként állt útjába az életben; hiszen Ő maga már 1855-ben is tudta, hogy festőművész szeretne lenni, az életét tette erre. Nem is adta fel; nem is gyengítette meg Lang Úr szigora, sem a mindennapok szürkesége; s a kitűzött cél, mind tudjuk, végül teljesült. És kellettek hozzá ezek az évek is.

Munkácsy realista stílusa, lenyűgöző karakterábrázolása ugyanis számos esetben merítkezett az inasként töltött éveiből; mondhatni, itt született az a géniusza, amely később világhírűvé tette őt” – olvasható a Munkácsy Negyed közösségi oldalán.