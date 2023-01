Lázár Zsolt, a szeretetszolgálat intézményvezetője, evangélikus esperes elmondta, hogy ilyenkor nemcsak egy-egy adag meleg ételt biztosítanak a rászorulóknak, hanem szükség esetén többet is, hogy megoldott legyen akár a következő héten is az ellátás. Úgy véli, egy-egy ételosztás mindig nagy segítséget jelent, és sokszor ez az első lépés ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessenek a szűkölködőkkel. Hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is várhatók ételosztások – amelynek költségei alkalmanként 200-250 ezer forintra rúgnak –, az akciókat húsvétig tervezik.

Hozzátette, hogy a nagyszabású jótékonysági kezdeményezés keretében nem csak ételt osztanak. Ruhákat, ágyneműket, huzatokat, törölközőket, valamint tartós élelmiszereket szintén gyűjtenek a Tessedik utca 24. szám alatt, hogy aztán kioszthassák a nélkülözők között. Emellett, amennyiben indokolt, krízisszállót is üzemeltetnek a rászorulók számára.