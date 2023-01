A polgármester kiemelte, első körben javasolt az ivóvíz- és szennyvíz gerincvezetékek és a leágazások kivitelezését elvégezni. Az önkormányzat javasolta, hogy a beruházás lebonyolítását bízzák a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-re, miután a fejlesztés egyébként is szerepelni fog a 2023 és 2037 közötti gördülő fejlesztési tervben, és a későbbiekben azt át is adják a kft.-nek üzemeltetésre. A beruházás megvalósítása az értékesítés előtt álló önkormányzati telkek vételárának emelkedését is magával hozza.

Dr. Görgényi Ernő szólt arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges forrás részben szerepel az önkormányzat költségvetésében, részben pedig a céltartalékból biztosítható.

A testület úgy döntött, hogy egyetért a Cserjés, Lázár Vilmos, Kunhalom és Dessewffy utcák által határolt, érintett területen az ivóvíz- és szennyvíz közművek fejlesztésével. A megvalósításhoz 102 millió forintos összeget biztosít, amelyből 70,5 millió forintot a 2022-es költségvetésből, 31,5 millió forintot pedig a büdzsé céltartalékából finanszíroznak.