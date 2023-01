Pogonyiné Tóth Ilona és férje várta Perlaki György plébánost, aki örömmel tett eleget az invitálásnak. Ő is meghirdette a házszentelések lehetőségét, hiszen jó alkalom ez arra, hogy olyanokkal is találkozhasson, akikkel a templomban nincs alkalma.

– Fontos lehetőség számomra, élek is vele, szívesen végzem a házszenteléseket az egyéb egyházi feladataim mellett. A házszentelést vízkereszt hetében szokás kérni, de később is örömmel megyek az otthonokba. A szertartás egyben egy találkozás a hívő és a lelkipásztor között, így erősödik a kapcsolat az egyházban. Egyházunkhoz közelálló családok hívnak elsősorban. Ápoljuk a kapcsolatainkat is – nyilatkozta a plébános.

Házigazdáink elmondták, minden vasárnap járnak templomba, valóban van kötődésük a katolikus egyházhoz.

– Az én édesanyám sekrestyés volt, lányom kántorkodott, én a Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány elnöke vagyok. Szervezek szívesen családi alkalmakat, egyházi programokat, pályázatokat készítünk – sorolta Pogonyiné Ilonka, majd a plébános megáldotta otthonukat. A hit szerint az imádság és áldás távol tartja a gonosz erejét és békességet, egészséget hoz az ott élőkre.

Az ajtó szemöldökfájára a C + M + B került, ami azt jelenti, Christus Mansionem Benedicat, vagyis Krisztus áldja meg e házat. Így tehát idén a szemöldökfákon ez szerepel: 20 – C + M + B – 23.

Az orosházi Virókné Pusztai Gyöngyi új otthonába hívta a lelkipásztort, Iványi Lászlót.

Ezt írta fel Orosháza belvárosában egy új lakás bejárati ajtója fölé Iványi László is. Őt Virókné Pusztai Gyöngyi kérte meg háza megáldására.

– Hitét gyakorló katolikus vagyok. Életemben négyszer költöztem, Orosházán a Huba, a Kazinczy, a Lehel és most a Kossuth utcai otthonomat is felszentelte az atya – mesélte vendéglátónk, akinél barátnője vendégeskedett érkezésünkkor, a battonyai Somogyvári Istvánné.

Iványi László érdeklődésünkre elmondta, sokkal több házszentelésre hívták a Covid-járvány előtt. A pandémia idején a lakásokat nem látogatták, akkoriban a családfők a templomból vihettek haza szenteltvizet, házszentelő imádságot.

– Idén meghirdettem, a házszentelésekre hívjanak és én megyek. Remélem, egyre több helyen élnek ezzel a lehetőséggel ismét – fogalmazta meg reményét bizakodva a lelkipásztor.