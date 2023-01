– Az első fejezet széleskörű skálán mozog a csabai evangélikus könyvkereskedéstől (a kalendárium első kiadója az evangélikus egyház volt) magának a Csabai kalendáriumnak a 100 évre visszatekintő tudományos feldolgozásáig. Tartalmazza a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos diákversenyének összeállítását, valamint a mai csabai szlovák élet jellegzetességeit mind hivatali, mind közösségi területen. Vajon mi lehetett az a csilingelő orgona? Ez is megtudható, hasonlóan ahhoz, miért érdekes számunkra Tökfalu, miért állt ott meg az idő, mitől érzi magát a csabai szlovák közösség tagjának valaki – hangsúlyozta a főszerkesztő. – A második fejezet a szlovákiai kötődés hasznos linkjeire és jubileumára világít rá, valamint Csaba és vonzáskörzete évfordulót ünneplő szlovák közösségeinek és a hozzájuk kapcsolódó intézményeknek az élményszerű bemutatását találhatja meg az olvasó. Tavaly új partnerségek is köttettek, melyek közül kinek ne lenne ismerős Szimő (Zemné), Jedlik Ányos szülőföldje és a szikvíz, mellyel a település önmagát „Ahol a természet elcsábít” szlogennel hirdeti. A harmadik fejezet a csabai szlováksághoz kötődő kitüntetetteket mutatja be, illetve a jövő reménységeit, szüleik szavaival.

Mivel is lehetne lezárni egy kiadványt, ha nem egy összegzéssel. Mivel azonban a kiadvány szeptember végéig öleli fel a múlt évet, a többi anyag a Csabai Szlovákok Szervezetének közösségi oldalán december 31-i befejezéssel két nyelven olvasható.