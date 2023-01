– Az alapkoncepcióm az volt, hogy azokat a verseket, amelyeket az elmúlt tíz évben írtam, összegyűjtsem egy helyre, és hogy azoknak legyen üzenetük mások számára is. Szerettem volna, hogy az olvasók is érezzék azt, amit én éreztem a költemények megírása közben. Nekem az írás egyfajta gyógyulási folyamat része volt. Fiatal korom óta küzdöttem a depresszióval, elég sok traumatikus, megrázó eseményt éltem át, amelyek visszatükröződnek a versekben is – kezdte.

– Nagyjából ugyanazokat a dolgokat éljük meg és át az életünk folyamán, így ezeknek a hatásait, érzéseit hasonlóan fogjuk fel. Még akkor is, ha egyénileg nem mindenkinek a terhei tűnnek egyformának. Nem mindenki cipeli ugyanazt a keresztet, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk egymást segíteni ebben a hosszú és fárasztó feladatban. Ha látjuk, hogy többen vagyunk ugyanabban a helyzetben, kevésbé tűnhet olyan borzasztónak – folytatta.

Sipos Attila András terápiás jelleggel írt, és a versek között vannak pozitív és negatív hangvételűek egyaránt. Fontosnak ítéli az ellentétek hangsúlyozását. Úgy véli, nem szabad túlságosan szélsőségesnek lenni: amikor gyászolunk valakit, akkor nem feltétlenül csak az fáj, hogy elvesztettük, hanem az, hogy is, hogy a hozzá kötődő kedves és jó dolgokat nem tudjuk újracsinálni. Ebben is van tehát egy kettősség, amelyet szerinte érdemes megtalálni.

A szeme láttára halt meg a példaképe

– Ami elindított az úton, az a nagyapám elvesztése volt. Kilencéves voltam, gyakorlatilag a szemem láttára halt meg, szívrohamot kapott. Ez azért is volt megrázó, mert a példaképem volt, hordozta azokat az emberi értékeket, amelyekre szerintem szükség van. Népdalénekesként ő szerettette meg velem a zenét is. Az ő hiánya, illetve annak a hiánya, amit hozzáadott az életemhez, depressziót váltott ki. Tudtam, hogy a fájdalommal, a bennem lévő űrrel kezdenem kell valamit.

A fiatal szerző számára szintén trauma volt, amikor sokakban csalódott – szerelmekben, barátokban, családtagokban –, és megtapasztalta, hogy mennyire romlott is lehet az ember. Előtte egy eszményi kép élt benne, de rájött, hogy nem mindenki ilyen és ez nem is várható el. Rádöbbent ugyanakkor arra is, hogy ha ezzel a helyzettel nem tud megküzdeni, akkor azzal saját magának árt, pedig meg kell őriznie szabad elméjét és gondolkodását, mivel az a kulcsa a művészetnek.

Elvesztette testvérét, sokat volt kórházban

Szintén rendkívül megrázta, hogy testvére 16 évesen elhunyt, agyvérzést kapott. Erről több verset is írt, tiszteletnyilvánításként ezek ugyancsak helyet kaptak a kötetben. Az egyiket, az Édes öcsém címűt pedig felolvasta a temetésen is. Akkor érezte, hogy ha azt, amit beletesz a költeményeibe, meg tudja mutatni akkor is, amikor a legmélyebben van, meg tudja mutatni bármikor, bárhol. A költemények segítettek neki abban, hogy elinduljon felfelé és építse saját magát.

– Emellett több alkalommal voltam kórházban, főleg gyógyszerallergia miatt. Ezek elhúzódó folyamatok is voltak. Nem volt összeköttetésem a világgal a családomon kívül. Rájöttem, hogy milyen érzés egyedül lenni nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is, és hogy centiken múlik az élet és a halál. Minden egyes nap ajándék, és amit lehet, ki kell hozni belőle, lehetőleg minél tevékenyebben. Nem szabad eltékozolni sem az időt, sem a tehetséget, sem a lehetőséget.

A borítót az ő ötlete alapján készítette egykori gimnáziumi rajztanára, Pócs József.

Hatalmas a sötétség, de van egy lámpás

Sipos Attila András beszélt a borítóról is, amelyet az ő ötlete alapján készített egykori gimnáziumi rajztanára, Pócs József. Egy sötét barlangban megy a lélek, és a barlang falairól arcok tükröződnek. Grimaszolnak, nevetnek, sírnak, üvöltöznek, mintha egy-egy múltbéli emlék töredékei lennének. Hatalmas a sötétség, mégis van egy lámpás, amelynek fénye nem alszik ki és vezet. Így pedig a lélek bizakodhat abban, hogy ha volt befelé vezető, akkor van kifelé vezető is a barlangból.

– Aki végigmegy egy önismereti utazáson, az utána más emberré válhat, olyanná, aki szembe tud nézni a dolgaival és képes elfogadni azokat. Szerintem ez a legfontosabb. Sok emberben ott munkálkodnak az elfojtott dolgok, és ez vezet lelki betegségekhez, amelyeknek fizikai megnyilvánulásai is lehetnek. Ezt látom a 21. századi ember legnagyobb problémájának, pedig sok mindennel rendelkezünk, ami az optimális élethez szükséges – magyarázta a szerző.

Eldöntötte, hogy egy éven belül megjelenik a kötete

A 64 vers többségét középiskolásként írta – a mezőberényi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban tanult –, és nagyjából 15-20 költeményt célirányosan a kötetbe készített, javarészt tavaly. Előző év elején azt mondta, hogy egy éven belül lesz egy könyve, és ez meg is valósult. Az, hogy a kötet a küldetését is beteljesítse – azaz azt, hogy segítsen vele az embereken –, folyamatban van. Számos bemutatót tervez, elsőként Vésztőn, a művelődési központban, majd könyvtárakban.

Sipos Attila András igazi példakép lehet a fiatalok előtt. Mint fogalmazott, verseket írni talán nem olyan nagy mutatvány, de kitartani egy meggyőződés mellett éveken keresztül, illetve a vágyakat meg is valósítani, szerinte nem sok hozzá hasonló korú képes. Úgy véli, hogy az, aki kitartóan hisz valamiben és keresi is a lehetőségeket, a mai világban elérhet bármit. Tehát végső soron az, hogy ki mire viszi, csak rajta múlik.

Újabb verseken és két kalandregényen is dolgozik

A fiatal költő elmondta, hogy a közösségi oldalán ugyancsak közzétesz verseket, illetve azon keresztül is igyekszik tartani a kapcsolatot az olvasótáborával, próbál minden megkeresésre válaszolni. Örül, amikor egy költemény betalál. Példaként hozta fel, hogy volt olyan, amikor felhívta egy illető, mert nagyon megérintette az egyik verse, és szeretett volna vele beszélni.

Hozzátette, hogy több alkalommal volt fellépni, a találkozásoknak pedig sok ismertséget, barátságot köszönhet. Hisz abban, hogy tud pozitívan hatni azokra, akik kellően nyitottak, akik olvassák a verseit és beszélgetnek vele.

Sipos Attila András elmondta: azóta is születtek versei, hogy lezárta a kötetet és eldöntötte, hogy mely költemények kerülnek bele. Azok azért maradtak ki, mert nem illeszkednek abba a terápiás folyamatba, amely a Lélekbarlangot jellemzi, azok hangvétele többségében kimondottan derűlátó. Emellett két kalandregényen szintén dolgozik, azok 60-70 százalékban készültek el.