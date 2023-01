A tojó általában két tojást rak, de előfordul, hogy csak egyet, vagy ritkábban hármat. A Kis-Sárréten a párok különböző időben kezdenek költésbe. Megfigyeltünk már február 3-án is tojáson ülő madarat, de van olyan pár is, amelyik csak március elején kezd költésbe. Viszonylag nagy revírt tartanak, ezért a költőpárok számát ez is korlátozza.