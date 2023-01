A Körös és környéke kárpótolta a túrázókat, hiszen az eső nem esett és a ködös táj is megmutatta különleges szépségét. A 30 km, 20 km és 10 km távolságok mindegyike érintette a Körös parti Petőfi Emlékművet is, ahol Petőfi 200 emlékév tiszteletére fotók is készültek – olvasható Mezőberény Város Önkormányzata közösségi oldalán.

Az egyesület tagjai gondoltak a nagyobb távolságot vállalókra és féltávon frissítővel: zsíros/lekváros kenyér, tea és forralt borral várták őket. A túra kiinduló és beérkező helyszíne a Vadász Söröző és 14-es Pubfood volt.