A tricentenárium alkalmából felállítanának egy emlékművet, amely az első I. kerületi, német evangélikus templom melletti területen kapna helyet. A téren jelenleg a Kossuth és Széchenyi mellszobrok állnak, amelyek, amennyiben a monumentum elkészül, átkerülnek a múzeum előtti területre.

– Az emlékművet Széri-Varga Géza szobrászművész tervezte, és az alkotást is ő készítené el – fogalmazott Siklósi István, akitől megtudtuk, hogy mindenképpen szeretnének valami maradandót alkotni, valami maradandóval tisztelegni az elmúlt három évszázad eredményei előtt.

Maga az emlékmű 2,5 méter magas lenne és három oszlop alkotná. Az első a település első írásos említésének évszámát, 1347-et idézné fel, a másodikon az újratelepülés dátuma 1723 szerepelne, míg a harmadikon az idei évszám 2023.

A tervezett mű makettjét Siklósi István be is mutatta az ipartestület székházában tartott múlt heti újévi fogadáson.

Az alkotás mintegy ötmillió forintból valósulhatna, aminek érdekében közadakozást indítottak, hiszen a város költségvetése szűkös. Az első visszajelzések kedvezőek, hiszen már az említett újévi köszöntőn is több vállalkozó jelezte, hogy a kezdeményezés mellé áll, illetve van még két nagyobb támogatási ígérvény is. Siklósi István polgármester is 100 ezer forintot ajánlott fel a célra. Mezőberényben bíznak abban, hogy mihamarabb elkezdődhet az emlékmű készítése.