„Ez komoly! Nem semmi hangja van!” – jegyezték meg a nézők, amikor meghallották a különleges fegyverek, ahogyan az egyesületek tagjai előzetesen fogalmaztak, nem halk, ellenben kifejezetten hangos dörrenését.

Fábián Tamás, a gyulai kiállítóhelyeket, így a várat is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, a programot minden évben kettős cél mentén hívják életre: – Az eseménnyel megemlékezünk a Gyulai Vár 1566-os ostromáról, illetve az erődítmény védőinek hősiességéről – emelte ki a szakember. – A másik célunk pedig, hogy kiszolgáljuk a városban tartózkodó turistákat, illetve a helyi érdeklődőket.

Fábián Tamás kiemelte, az ünnep alatt is nagyon sokan keresték fel a gyulai kiállítóhelyeket, a különböző tárlatokat, így a várral szemközt található Almásy-kastélyban látogatható időszaki Sisi-kiállításra is sokan voltak kíváncsiak.

A kommunikációs vezető ennek kapcsán hozzátette, az Erzsébet királynéról szóló kiállítás elvileg május 28-ig tekinthető meg, de felmerült, hogy egészen a nyári turisztikai szezon végéig látogathatják majd az érdeklődők a tárlatot, amiről egyeztetni fognak a Gödöllői Királyi Kastéllyal, hiszen a kiállítást az intézménnyel közösen szervezték meg.

Az újévi lövések a Gyulai Vár déli 12 órás nyitásának időpontjában dördültek el, amivel egyébként azt is kifejezték, hogy a fürdővárosi kiállítóhelyek, a vár, az Almásy-kastély és az Erkel Ferenc Emlékház folyamatosan nyitva tart. Fábián Tamás hangsúlyozta, a közelmúltban elindult az online jegyértékesítésük, amivel – ahogy a nyitvatartási időpont meghatározásával is – alkalmazkodtak a látogatói igényekhez.

A díszlövésekkel emellett megidézték azokat a szokásokat, amelyek szerint a zajkeltés elűzi a felhalmozódott bajokat és a gonoszságot is az év ezen időszakában. Szabó Árpád, a Maróti Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, az év ezen időszaka egy kicsit csendesebbnek számít szervezeteik életében.

– A programnak köszönhetően ugyanakkor a téli időszakban is elő tudjuk venni a fegyvereket, és meg is tudjuk szólaltatni azokat. Így január elsején összegyűlünk, természetesen nekünk is jó, hogy találkozunk, de még fontosabb, hogy sokak számára biztosíthatunk egyedi élményt az esztendő első napján. Örülök, hogy 2023 első napján is szép számú érdeklődő jött el a rendezvényre – tette hozzá.