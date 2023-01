Szente Béla kiemelte, sokan kritikával illették a készülő intézményt és nem bíztak abban, hogy meg lehet majd tölteni látogatóval, de erre rácáfoltak, hiszen az elmúlt tíz évben rengeteg teltházas rendezvényük volt. Úgy fogalmazott, csodálatos visszajelzés számukra, amikor megtelnek az események és a nézők jól érzik magukat. A közelmúltban rendezett Tankcsapda koncert is nézőcsúcsot állított fel 1200 vendéggel. Az igazgató hangsúlyozta, ezen felül több mint ötven közösség működik az épületben, akik otthon érzik magukat az intézmény falai között. Úgy összegzett, mindig vannak nehezebb időszakok – mint a Covid járvány, vagy a jelenlegi, három hónapos bezárás – de ezeken mindig túl tudnak lendülni. Elárulta, jelenleg is folyamatosak a jegyeladások a közelgő Nox koncertre, illetve már szervezik a márciusi, áprilisi programokat is. Szente Béla kiemelte, a kulturális központban április 3-án nagyszabású gálát rendeznek.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is felidézte azt, hogy szerte az országban milyen visszhangja volt az intézménynek, azonban az idő a kulturális központ létjogosultságát igazolta.

– A Csabagyöngye kiválóan megfelelt a szakmának, hiszen többször lett Minősített Közművelődési Intézmény és a legmagasabb szakmai elismeréseket nyerte el. De a legfontosabb, hogy megfelelt a közönségnek, a látogatóknak, a városnak, a megyében élő polgároknak. Egy sikeres tíz éven vagyunk túl – fogalmazott a az országgyűlési képviselő.