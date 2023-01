Fantasztikus esztendőt zártak

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor kiemelte, hogy fantasztikus évet tudhat maga mögött az intézmény. Emlékeztetett, hogy tavaly Az év múzeumának választották a békéscsabait, amelynek számos vetülete és hatása is volt. Többek között az, hogy sok ajándékot kapott a múzeum, így gyarapodott a gyűjteménye, leginkább ez a képzőművészetire igaz. Az év vége sem telt felajánlások nélkül, és úgy véli, rendkívüli kapcsolat alakult ki az intézmény és az ajándékozók között, és a jövőben is lehet számítani hasonló kezdeményezésekre. Mint mondta, azok, akik a Koffán Károly- és Kohán György-műveket adományozták a múzeumnak, szeretnének inkognitóban maradni. A jövőben ezeket az alkotásokat is igyekeznek a nagyközönség elé tárni, azon sorozat keretében, amelyben a legfrissebb szerzemények mutatkoznak be.