– Mikre a legbüszkébb eddigi igazgatói tevékenysége alatt?

– A rendszerváltás után, 1994-ben alakult az igazgatóságunk. Előtte felkért a minisztérium, hogy állítsak össze egy intézményi koncepciót és egy szakmai stratégiát, melyet akkor jóváhagytak. Ha most, közel harminc évvel később újra előveszem, megállapítható, hogy sikerült következetesen megvalósítani, valamint az is, hogy a szakmai alapvetés kiállta a rendszerváltás utáni időket, valamint az uniós csatlakozást és napjaink kihívásait is. A Nemzeti Park sikeres bővítését követően közel ötezer hektáron állítottuk vissza a természetes élőhelyeket, pusztákat, mélyfekvésű mocsarakat, erdőket, javítottuk az élőhelyek állapotát. Olyan ritkaságoknak, mint a volgamenti héricsnek, a bókoló zsályának vagy a békési puszták büszke madarának, a túzoknak, stabilizálódott az állománya, és számos fajnak a védelmi programja sikeresnek tekinthető. A természeti ismeretek továbbadása érdekében működtetjük a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontot Dévaványán, a Madárvártát Biharugrán, a Madárvonulási Múzeumot Kardoskúton és a Körösvölgyi Állatparkot Szarvason, de az egésznapos természetvédelmi napjaink is hallatlanul népszerűek. A Nemzeti Park kiváló munkatársai évtizedes szakmai tevékenységükkel mára elfogadottá tették a természetvédelmét a Dél-Tiszántúlon.

– Az elmúlt években milyen agrárfejlesztések történtek a nemzeti parkban?

– A nemzeti park élőhelyeinek aktív természetvédelmi kezeléséhez elengedhetetlen feltétel volt a régi magyar háziállatfajták törzstenyészeteinek létrehozása, melynek alapjait az igazgatóság az 1990-es évek közepén rakta le. A legnagyobb feladatot a minőségi tenyésztési munka feltételeinek kialakítása, a kiszolgáló állattenyésztési infrastruktúra kiépítése, illetve az állatok takarmányellátását biztosító, mintegy nyolcezer hektár legelő, kaszáló biominősítésének megteremetése és fenntartása jelentette. Mára a nemzeti park állatállománya közel 3000 szürkemarhát, 250 házi bivalyt és mintegy 700 magyar rackát és cigáját számlál, mellyel az említett fajták tekintetében hazánk egyik legnagyobb tenyésztő szervezetének számít. Kardoskúton, Makón és Dévaványán működtetünk korszerű, nagylétszámú állattartótelepet, melyhez csatlakozik 14 nyári állattartó hely, ahol a megfelelő infrastruktúra kiépítése két évtizedes munka lezárását jelenti. Külön büszkeséggel tölt el a Dévaványai Kőmagtári Állattartótelepünk megépítése, amely építészetileg kiemelkedő értéket képvisel, és több szakmai elismerés várományosa.

– Ha már elismerések, mennyire fontosak ezek az ön számára, és hova helyezi a sorban a mostani díszoklevelet?

– Munkámat mindig a legjobb tudásom szerint, szakmai elhivatottsággal próbáltam végezni. Az elismeréseknek abban van jelentőségük számomra, hogy megerősítenek abban, jó úton járok. A legkedvesebb talán Sterbetz István: A természet szolgálatában című könyve, melyet 1976-ban, még általános iskolásként kaptam a természetvédelmi táborban végzett munkámért Réthy Zsigmond aláírásával. Ezt később Sterbetz Pista bácsi is dedikálta nekem. A legrangosabb természetvédelmi kitüntetés a Pro Natura-díj, a több évtizedes munkásságot elismerő Magyar Arany Érdemkereszt odaítélése is rendkívül megtisztelő számomra. A mostani elismerés pedig azért bír kivételes jelentőséggel, mert a nemzeti park és valamennyi munkatársa szakmai tevékenységét ismeri el, és Békés vármegye természeti környezetének védelmében végzett áldozatos munkájukért mond köszönetet.