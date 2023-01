Kürti Sándor a köszöntés alkalmából átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot, míg Szilágyi Anikó szintén egy oklevelet nyújtott át az ünnepeltnek a tarhosi önkormányzat nevében. Mint elmondta, ezzel kifejezik Kürti Sándor polgármester, a képviselő-testület és a község lakosságának elismerését és tiszteletét. Szilágyi Anikó egy, az oklevélen szereplő verssel is köszöntötte Molnár Istvánt.

– Nagyon jó érzés megélni ezt a kort, mindenkinek ezt kívánom, és azt hogy igyekezzen mindig mosolyogni, mindig a jót látni – fogalmazott kérdésünkre az ünnepelt, akitől megtudtuk, hogy ma is sokat kertészkedik.

– Kicsit kimegyek, azután bejövök, leülök, megint kimegyek, megint leülök, vagy lefekszem egy kicsit, ha pihenni akarok – mesélte Pista bácsi, aki elárulta, hogy feleségének is segít a házimunkában, ő pucolja például a krumplit az ebédhez.

Az udvaruk, a kertjük ma is gyönyörű virágokkal teli.

– Valamikor beültettük hóvirággal, szinte ha odanézek, már ugranak is ki a földből – tette hozzá. Mint megtudtuk, szombaton fia, István Libás-tanyáján közösen ünnepelt a család, ahol ott volt két gyermeke, István és Anna, három unokája, Ricsi, Anikó és Pisti, valamint dédunokája, Ricsi és persze hozzátartozóik. A menü egyik különlegessége, hogy a gyönyörű és finom leves abból a tyúkból készült, amelyet Pista bácsi és felesége nevelt. A virágos mellett veteményes kertjük is van, maguk termelnek meg mindent, amire szükségük van, és ahogy említettük, tyúkokat is tartanak.

Ami kicsit fájó pont számára, hogy korábbi kedves hobbijának, a halászatnak már nem hódolhat, bár két éve még kint volt a víznél a családjával, és halászott is.

Molnár István először egészen fiatal korában, 5-6 évesen találkozott a halászattal, már ekkor kijárt a Gyepeséri-csatornához, majd a Körösökhöz is. István már 12 évesen dolgozott a földeken, majd 16 esztendősen a MÁV pályafenntartási részlegén helyezkedett el, és munkája során óriási távolságokat tett meg gyalogosan.

Tizenkilenc évesen bevitték katonának Kiskunhalasra. A három évet követően előbb a vizesfási állami gazdaságnál, majd 1961-ben a tanácsnál helyezkedett el technikai dolgozóként. Közben amolyan agrármegbízottként intézte a faluban a háztáji sertéstartás dolgait, és segítette a földművelést is. Mindennap hajnali fél négykor kelt, hogy még munka előtt ezekkel is legyen ideje foglalkozni. Ezt követően a tsz-hez került, ahol a tehenek fejésében dolgozott, majd az állatokat felügyelte. Innen ment nyugdíjba 1990-ben. Még 1958-ban házasodott össze élete párjával, Annával, idén ünneplik 65. házassági évfordulójukat.