Volt, aki azt írta, hogy miközben régen voltak nagyon jó helyek, mostanra pár menő kocsmán kívül nincs igazán olyan hely, ahol másokkal ismerkedni lehetne, pénteken és szombaton szinte nincs senki a belvárosban. Többen is írták, hogy ebben az is közrejátszik, hogy változtak a szórakozási szokások. Mások kocsmákat ajánlottak, ahol lehet biliárdozni, csocsózni, dartsozni, kártyázni, megint mások pedig jelezték, hogy igenis vannak beülős lehetőségek – kávézók, cukrászdák, pékségek –, illetve programok is, csak keresni kell azokat, hiszen hirdették a rendezvényeket.

– Nagy tömegeket kiszolgáló lehetőségek valóban nincsenek – mondta Zsótér Mária, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnöke. De szerinte nem is a nagy tömegrendezvények a sikeresek, a kis közösségek irányába kell elmenni. Például a fiatalokat sem lehet egy kalap alá venni, ennek a korosztálynak is rengeteg rétege van, hiszen sok függ a konkrét életkortól, az érdeklődési körtől, attól, hogy hol lakik. Kiemelte azt is: abban, hogy legyenek kikapcsolódási alkalmak, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozások mellett az egyéneknek is van felelősségük.

Zsótér Mária: „A kanapéharcosság helyett cselekvésre van szükség.”

Fotós: Bencsik Ádám

– A kanapéharcosság helyett cselekvésre van szükség. Mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogy ő mit tehet – folytatta. Zsótér Mária hozzáfűzte: az alapítvány üzemelteti a városi közösségi ifjúsági teret a Széchenyi-ligetben, ahol arra igyekeznek megtanítani a fiatalokat, hogy legyenek gondolkodók és cselekvők, hogy hozzanak létre saját maguknak közösségeket. Egyébként szerinte a közösségi portál tele van programajánlattal a mostani időszakban is, és ugyan lehet, hogy nem száz százalékig az, amit pont az illető keres, de az vitathatatlan, hogy vannak lehetőségek.

Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, a takarékossági intézkedések és a részleges bezárások miatt most valóban szűkültek a lehetőségek, de Békéscsabán a hasonló méretű városokhoz képest így is kiemelkedő a kínálat. A közösségek tudnak működni, hétfő kivételével a kis házak közül is valamelyik nyitva tart.

De összességében az, hogy nincs szórakozási lehetőség a városban, szerinte nem igaz. Decemberben például 16 koncertet szerveztek, amelyeken sok fiatal is részt vett, és például a Tankcsapda fellépésén rekord született azzal, hogy a házban egyszerre 1200-an tomboltak. Nyáron pedig fogalommá vált a stég nem csak a békéscsabaiak számára, mivel a koronavírus-járvány utáni időszakban mindenki a szabadban keresett magának kikapcsolódási alkalmat.

– Az elmúlt években egyébként divattá vált, hogy a fiatalok nem mennek szórakozóhelyekre, hanem otthon szerveznek mondhatni házibulikat, több okból is – magyarázta. Ennek komoly elszívó hatása van a vendéglátósok szerint – akiknek szintén betett a járvány és az energiaválság –, de nekik is el kell gondolkodniuk, hogy érdemes-e péntekre és szombatra koncertet szervezniük a Csabagyöngye Kulturális Központban, és ha igen, akkor hány órakor célszerű kezdeni.

A Garabonciás napok egyedülálló a középiskolások életében

Fotós: Für Henrik

Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke szerint is változtak a kikapcsolódási szokások, a fiatalok nem diszkóba, hanem házibulikba mennek. A szórakozási lehetőségek megteremtése egyébként a vállalkozások felelőssége, és ők nyilván nézik a piacot, hogy mire van kereslet, az alapján alakul a kínálat is. Az önkormányzatnak a kulturális szolgáltatások nyújtásában van szerepe, és bár most a lehetőségek szűkültek az energiaválság miatt, azért vannak.

A Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház is nyitva van részlegesen. Vannak jó vendéglátóhelyek és szálláshelyek is a városban. A CsabaParkban lehet sétálni, az Árpád fürdő szolgáltatásai többségében szintén elérhetők. Sőt korcsolyázni is lehet a rendezvénypajtában – válaszolta a felvetésre, hogy ha most érkezne néhány turista pár napra a városba, akkor mit ajánlana nekik.