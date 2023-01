A média- és hírközlési biztos hivatalához 2022 második felében több panasz érkezett a médiabox, valamint a tv-applikációk működésével kapcsolatban. A legtöbben a műsorfelvételi- és visszanézési lehetőség korlátozottságával, a felvételfunkció nem megfelelő működésével kapcsolatban fejezték ki nemtetszésüket, illetve többen azt sérelmezték, felvételnél nem lehet kihagyni a reklámokat. A panaszosok a csatornakiosztással is elégedetlenek.

Az NMHH a panaszok és egyéb fogyasztói jelzések alapján azt szűrte le, hogy a tévénézők nem rendelkeznek elég információval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételekről.

Kastory Edina média- és hírközlési biztos hangsúlyozta, ma már nehéz átlátni műsorfogyasztási módokat. Elmondása szerint korábban a televíziós tartalmakat csak meghatározott helyen és előre meghirdetett műsorrend szerint lehetett elérni, viszont ma már az előfizetői ponttól távol, okoseszközön is lehet tévét nézni, a műsorokat pedig az eredeti adási időnél később, több alkalommal is megnézhetjük. Hozzátette: ma már a különböző technológiák határai összemosódnak, és a szolgáltatáscsomagok több különböző platform (tévé, internet, telefon, okoseszközök) egy időben történő használatát is lehetővé teszik.

Általános tudnivalók

Fontos tudni, hogy a tartalmat más állítja elő, más teszi a műsorba és más juttatja el a fogyasztóhoz, tehát nem a műsorszolgáltatónál lehet panaszt emelni mindezzel kapcsolatban – tette hozzá az NMHH. Arról pedig, hogy melyik műsor vehető fel, nem a hírközlési, hanem a tartalomszolgáltató dönt. A műsorok köre az érintettek megállapodásától és nagy mértékben a szerzői jogi vonatkozásoktól függ. Továbbá a műsorszolgáltatást csak csomagban lehet igénybe venni, az egyes csatornák nem válogathatók össze egyénileg.

Az NMHH azt is kiemelte, ha egy csatorna kikerül a kínálatból, akkor a hűségidős szerződés is felmondható kötbérmentesen – az erről szóló szolgáltatói értesítéstől számított – 45 napon belül.

A műsorrögzítő- és a műsorvisszanéző szolgáltatás nem része a főszolgáltatásnak, ezek kiegészítő szolgáltatások. Így az ezekkel kapcsolatos hibát a hírközlési szolgáltatók nem kötelesek a főszolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint 72 órán belül elhárítani, ettől függetlenül érdemes bejelenteni. A Média- és Hírközlési Biztos hivatala a műsorok rögzíthetőségével kapcsolatban ismertette, erről a szolgáltatók általános szerződési feltételei (ÁSZF) adnak információt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a felvételre alkalmas eszközök nem teszik lehetővé minden műsor felvételét, a felvétel és a visszanézés során a reklámok kihagyását, átugrását.

És ha applikáción át filmezünk?

A műsorokat egyes telefonos alkalmazások, applikációk révén az előfizetők bárhol nézhetik a telefonjukon, tabletjükön, a set-top-box-on tárolt tartalmat akár távolról is megtekinthetik. A tv-alkalmazásra vonatkozó felhasználási feltételek között szerepel, hogy egyszerre hány csatlakoztatott eszközön lehet médiatartalmat hallgatni és megtekinteni, illetve, hogy az alkalmazás meghibásodása esetén van-e hibaelhárítási kötelezettsége a hírközlési szolgáltatónak.

Töretlen a hagyományos tévézés

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a médiafogyasztási szokásokat felmérő, a közelmúltban készült kutatása is megerősíti, hogy töretlen a hagyományos tévénézés pozíciója. A legtöbb háztartásban televízión keresztül (is) követik az éppen közvetített (lineáris) műsorokat. Ezen kívül egyre nagyobb a népszerűsége a lekérhető tartalmaknak, illetve a fizetős streamingszolgáltatások iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, amit okostelefonon, laptopon, tableten is nézhetnek.