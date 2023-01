Mivel az előírás a társasház hátsó részére nem vonatkozik, ezért azokon a helyeken, ahol leszerelték az ép sárga kopolit üvegeket, fehéreket szereltek fel. A fehérek szélessége azonban nem egyezik a sárgákéval, ezért komoly szerelési, hegesztési munkákra volt szükség, illetve az üveget vágni sem egyszerű. Összesen kétszáz üveget cseréltek ki. A közös képviselő hozzátette: összesen 500 méternyi függőfolyosóval rendelkezik a társasház, az erkélyek szintén 500 méter hosszúak.

– A város szempontjából is fontos beruházás valósult meg – hangsúlyozta dr. Szigeti Béla. Az önkormányzati képviselő hozzáfűzte, örül, hogy a társasháznál felvállalták ezt a felújítást, és hogy nem sajnálták az időt és energiát arra, hogy egy kiváló és támogatható pályázatot nyújtsanak be. A munkálatok eredményeként esztétikusabbá vált a negyvenéves épület. Az is fontos – mivel sokan megfordulnak a környékben –, hogy a balesetveszélyt elhárították a függőfolyosók végfalainál.