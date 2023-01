Az idősebbek közül ki ne emlékezne gyerekkora menzai paradicsomlevesére betűtésztával, a finomfőzelékre, a spenótra, a grízes tésztára lekvárral, a tarhonyás húsra, mely játékra is lehetőséget biztosított a napközi ebédlőjében: ki talál benne húst, és mennyit?

A Nemzeti Művelődési Intézet A szakkör elnevezésű projektjében több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségével avatja be többek között videók segítségével az érdeklődőket egy-egy témakör hagyományaiba, rejtelmeibe. A gasztrorészt Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke vezeti, A szakkör online felületén már 140 recept található..

Egyszerűen elkészíthető ételeket is feltöltünk folyamatosan az online felületekre

– hangsúlyozta a mesterszakács. –

Igyekszünk ahhoz is tippet, tanácsot adni a meghívott vendégekkel, hogy miként gondolhatunk újra, „dobhatunk fel” leleményességgel, apró finomításokkal, kiegészítő alapanyagokkal egy-egy ételt.

Nemrégiben Prohászka Béla kislányával, Andikával készített tejbegrízt, mely a gyermekek örök kedvence: – Én is nagyon szeretem, főként olyan sűrűn, ahogyan a nővérem, Fannika készíti – ecsetelte a mesterszakács kislánya a videóban, melyből kiderült az is, hogy mi a különbség a gríz és a búzadara között. Annyi, hogy a boltok polcain utóbbi néven találhatjuk meg. Andika édesapja kiemelte, a tejbegrízt készíthetjük hígabbra és sűrűbbre egyaránt, a lényeg, hogy folyamatosan keverjük főzés közben, és vigyázzunk arra, hogy ne legyenek benne görcsök.

Míg kislánya ezt a műveletet végezte, a mesterszakács gyümölcsöket karamellizált a tejbegrízhez, amit elkészülte után kakaóval és egy kis vaníliás cukorral hintett meg. Tálaláskor ugyanakkor fahéjat és pirított mandulát is tehetünk a finomság tetejére.

A karamellizált gyümölcsök pedig az ízek kavalkádja mellett változatos színeikkel a szemnek nyújtanak esztétikai élményt. Természetesen, ha lehetséges, mindig az éppen akkor érő, friss gyümölcsöket használjuk fel. Ha nincs semminek szezonja, a déligyümölcsök közül is választhatunk.

Prohászka Béla kiemelte, A szakkörben a nyarat megidézve pár perc alatt elkészíthető, hideg paradicsomlevest is főztek mozzarella sajttal és bazsalikommal, a pásztortarhonyát sertéslapockával gazdagították, de készítettek csorbalevest és brassói aprópecsenyét is a ma divatos streetfood-tálalásban, csorvási körözöttet, cukormentes reformtortát. Finomfőzeléket pedig nem szokványos módon, modern köntösben, és úgy, hogy finomabb és egészségesebb legyen.

Csonka Zsolt mesterszakács, a Kondorosi Csárda séfje elmondta, az általános iskolába, az óvodába és a bölcsődébe is ők készítik az ételeket. A tejbegríz mindenhol sláger, de kedvelik a gyermekek ennek a finomságnak a „közeli rokonait” is, például a tejberizst, a fahéjas-almás zabkását, valamint a mazsolás köleskását is.