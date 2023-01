Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója arról tájékoztatott, miszerint az energiatakarékossági intézkedéseket továbbra is be kell tartaniuk, hogy 2023 őszétől is a megszokott időtartamban tudják az olvasókat fogadni illetve programokat tudjanak szervezni.

Mint mondta, a csökkentett szolgáltatási idő kialakításánál az állomány védelme érdekében figyelembe kellett venniük, hogy 16 Celsius-fok alá nem süllyedhet a hőmérséklet. A páratartalomra is nagy gondot kell fordítaniuk, hiszen pótolhatatlan károkat okozna bármelyik könyvgyűjtemény szempontjából egy esetleges penészesedés.

– Még jelenleg is nagyon sokat fogyaszt a világítási rendszerünk annak ellenére, hogy a lehetőségeket kihasználva folyamatosan cseréltük és cseréljük a világítási paneleket, hiszen nagyon nagy területet érintő korszerűsítésről van szó – ismertette az intézményvezető.