A megnyitón közreműködött brácsán Thurzó Sándor József, verssel jelentkezett Fórián Andrea. A tárlat egyébként jubileumi, azt először Nagyváradon mutatták be az alkotó 70. születésnapja alkalmából. A vándorkiállítás több helyszín után most érkezett Békéscsabára. A bibliotékában helyet kapó fotográfiák átfogó képet adnak a több díjjal is elismert nagyváradi szerző 50 év alatt készített alkotásairól, illetve művészi látásmódjáról.