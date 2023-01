Dr. Görgényi Ernő Facebook-posztjában kiemelte, a város turisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bíró területén, a Szent Miklós parkban álló ház rehabilitációjával egy olyan épületet mentenek meg, mely mellett gyakorlatilag minden Gyulára látogató turista elsétál, ugyanakkor a helyiek számára is könnyen megközelíthető.

– A szabadidős élményközpont a kivitelező tájékoztatása alapján a szerződésben foglaltaknak megfelelően március végére elkészül. A fejlesztésre kapott támogatás összege 299 millió 916 ezer 600 forint, melyet a képviselő-testület döntése alapján 49 millió 134 ezer forint önerővel egészít ki az önkormányzat – fogalmazott dr. Görgényi Ernő.

Mint arról a fejlesztés kezdetekor beszámoltunk, a gyermekeket korcsoportok szerint várják majd a különböző attrakciók.

Ahogy megírtuk, a legkisebbek, 1–2 éves korig a bölcsődei részben elkerített területen játszhatnak, az óvodás korúak, a 3–6 évesek egy nagyobb térben kapnak helyet, amely összeköttetésben áll a zsúrteremmel, a nagyok 7–14 éves korig az épület másik részében, több szobában találhatnak kikapcsolódásra. A szülők nyitvatartási időben bármikor elvihetik majd az élményközpontba a gyermekeiket, meg is várhatják őket, de akár egy kellemes ebédet is elkölthetnek, miközben a fiúk-lányok játszanak. Négy évszakos, időjárástól független attrakció születik, ahol a belső terek mellett lehetőség lesz tavasztól kora őszig a telken belül az udvaron is játszani, illetve a burkolt felületen csoportos foglalkozásokat és színházi előadásokat tartanak majd, melyek mellett sportolási lehetőséget is biztosítanak a gyerekeknek.