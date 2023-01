A légi kikötőt üzemeltető Békés Airport Kft. tulajdonosa 80 százalékban a magyar állam, amelynek vagyonkezelését megkapta a békéscsabai önkormányzat, és a város jelentős mértékben segíti is a működést – ismertette Antalfai Gábor. Az alapvető cél az volt pár éve, hogy lendítsék fel a repülőtér gazdasági tevékenységét, növelve a bevételeket. Ennek érdekében kialakítottak egy üzleti tervet, amellyel Békéscsaba vissza is került a vidéki légi kikötők térképére.

Az ügyvezető hozzátette: volt a békéscsabai repülőtérnek egy aranykorszaka a Magyar Honvédelmi Szövetség idejében, a sportrepülés fellegvára volt, alapképzéseknek adott helyet, ami után különféle irányokba lehetett menni. Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan is itt szerezte meg az alapokat.

Emlékeztetett: 2002-ben, amikor a kft. a megyei önkormányzat tulajdonában volt, történtek beruházások, hogy képesek legyenek kiszolgálni a térség szereplőit. A fejlesztés érintett épületeket, üzemanyagkutat, szilárd burkolatú pályát is építettek. A forgalom azonban sokáig stagnált, majd elkezdett jelentősen emelkedni. Amíg 2019-ben 1622 műveletszámot – leszállást és gyakorló megközelítést – regisztráltak, addig 2020-ban 2994-et, 2021-ben 4919-et, tavaly pedig immár 6099-et.

– Sok munka van ennek hátterében – hangsúlyozta, hozzáfűzve, együttműködést alakítottak ki a pilótaképzés területén, hogy idecsalogathassák az iskolákat, de például a rendőrséggel is, hogy gördülékeny és rugalmas legyen a nemzetközi repüléssel kapcsolatos ügyintézés. A forgalom növekedésével komoly lépéseket tettek a gazdaságos működés irányába is, de közben a jogszabály-változások miatt fejlesztésekre is szükség van, így egyelőre nem tudnak akkora nyereséget elérni, mint szeretnének.

Amíg 2021-ben 25 nemzetközi repülést jegyeztek fel, addig tavaly 61-et. Európa szinte minden országából érkeztek Békéscsabára, Görögországtól Hollandián át Litvániáig, persze a legtöbben Németországból és Ausztriából jönnek. A 2022-es 61-ből 43 gép schengeni területről érkezett, 18 pedig azon kívülről. Mint fogalmazott, vannak visszajáró vendégek, tehát szerinte a befektetett munka, közte a marketing, a reklámozás immár kezd beérni. A kerozinértékesítésben is rekordot döntöttek.

Baksay Judit, a kft. munkatársa elmondta, hogy számos időjárási körülményt is figyelnek a toronyban.

Fotós: Bencsik Ádám

Jelenleg egy 1300 méter hosszú és 30 méter széles futópályával rendelkezik a repülőtér, ez pedig meghatározza, hogy milyen gépeket tudnak fogadni. A business jetek, az üzleti gépek mindig érdekesek – ilyen volt az Embraer Phenom 300-as vagy a Cessna Citation –, de landolt tavaly Diamond DA50-es, Pilatus PC-12-es is, illetve a ritkaságnak mondható, az Air America filmből ismert Pilatus PC-6 Porter is. Kuriózum volt, hogy érkezett egy Challenger 350-es, amelynek fontos volt az egyébként zivataros időben, hogy száraz-e a pálya, mert csak akkor tudott landolni.

Hosszabb futópályát építenének a jelenlegi mellé Ahhoz, hogy méretesebb gépeket is fogadhassanak Békéscsabán, egy, a meglévőnél hosszabb, szélesebb futópályára lenne szükség. Egy látványterv szerint a jelenlegi aszfaltcsík mellett, minimális szögben elforgatva alakítanának ki egy 2500 méter hosszú és 45 méter széles futópályát. Ha a fejlesztés megvalósulna, akkor a forgalom bővülésére lehetne számítani, nagyobb gépek is landolhatnának Békéscsabán – például Airbusok, Boeingek –, illetve másfajta forgalom, akár a cargo – azaz a személy mellett a teherszállítás – is megjelenhetne. Antalfai Gábor elmondta, hogy volt is olyan megkeresés, amelyet a behatárolt lehetőségeik miatt nem tudtak kiszolgálni. Viccesen hozzátette, hogy emiatt az érdeklődő nem repülőgéppel, hanem helikopterrel érkezett a városba. Az ügyvezető kifejtette: jelenleg kútról töltik fel üzemanyaggal a járműveket, percenként 33 litert tudnak tankolni. Ezért van, hogy ha kérnek 2000 litert, akkor sokáig kell várakoznia a gépnek. Segítséget jelentene egy tartálykocsi, amellyel csak a repülő mellé állnak, és az, hogy arról akár percenként 500 litert is tudnának a járműbe tölteni. Egy ilyen fejlesztés jelentősen növelné a békéscsabai repülőtér versenyképességét, hiszen tele tankkal egy gép akár 2000 kilométert is meg tud tenni. A repülőtér fejlesztése egyébként jelenleg a tervezési szakasznál tart. A békéscsabai önkormányzat lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, amelynek során kiválasztották, hogy melyik cég készítheti el a beruházás terveit, amennyiben kap rá forrást a város.

Macskákkal irtják a rágcsálókat Békéscsaba határában a repülőtér valóságos oázis a rágcsálók számára, amelyek komoly, akár több százezer forintos károkat is tudnak okozni, ha például megrágnak egy-egy vezetéket – mondta Antalfai Gábor ügyvezető. A munkatársaik ezért is szívesen fogadnak be macskákat, jellemzően olyan kiscicákat, amelyek a közösségi portálokon érkezett jelzések szerint szerető gazdákra várnak. Jelenleg öt macska van a repülőtéren, folyamatosan gondozzák őket, az állatok pedig a hála jelenként rendet tartanak a környéken.

Antalfai Gábor ügyvezető elmondta, hogy a forgalom tavaly negyedével nőtt 2021-hez képest a békéscsabai repülőtéren. Fotó: Bencsik Ádám

