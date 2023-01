Elmondta: 1,7 millió forintos központi támogatást kaptak, amelyet önerővel kiegészítettek. Így összesen 3,2 millió forintból szereznek be 528 mázsa barna kőszenet, amely 25 kilogrammos zsákokban hamarosan meg is érkezik a faluba. A jelenlegi tervek szerint egy-egy rászoruló háztartás három és hat mázsa közötti mennyiségben kaphat barna kőszenet február 15-ig. Megállapították azt is helyi rendeletben, hogy milyen jövedelemhatár alatt számít egy család szociális tüzelőre jogosultnak.