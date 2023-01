Frankó Attila, az egyesület elnöke elmondta, hogy most Jaminában, Mezőmegyeren és a Mokry utca környékén jártak, összesen 250 kilogrammnyi hulladékot vittek ki a szeméttelepre. Szerinte a korábbiakhoz képest jóval tisztább a város – köszönhetően a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő cégeknek is –, ám akadnak gócpontok. Azzal, hogy szemetet gyűjtöttek, szeretnének példát mutatni más civil szervezetek számára is.