Mint megírtuk, a kardoskúti iskola újraindításáért rengeteget dolgoznak a falubeliek. Javában dolgoznak a helyi szakemberek, akik önzetlenül vállalták, hogy a beszerzett alapanyagokat maguk beépítik, így is spórolva a kivitelezési költségeken. Reményeik szerint 2023 szep­temberében tanévnyitó ünnepségnek ad majd helyet az intézmény.

Szombaton arra jártunk, benéztünk és azt láttuk, egy vidám csapat a hétvégéjén is az átépítésen dolgozott. Találkoztunk a mesterekkel, azokkal, akiknek éppen volt idejük, s akik megállás nélkül végezték az elvárásoknak megfelelően a kivitelezést. Falakat bontottak itt, falakat építettek amott.

Fazekas Zsolt kőműves egy belső épületrészben dolgozott

Átépítik az épület belsejét az építész tervei és a hivatalos elvárásoknak megfelelően, szabályosan. Önzetlenül, nagy szorgalommal dolgozott a kis csapat. Az átalakítást jól jellemzi, hogy 17 új ajtó lesz beépítve többek között. Lelkes szülők, civil szervezeti vezetők, nagypapa is részt vesz a munkákban. Amint állnak a belső falak, folytatódik a fűtés és a vizesblokkok, a mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. És ilyenkor egy bográcsos étel is elkészül, hogy legyen energia a folytatáshoz is. Most is így volt.