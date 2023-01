– Felköszöntöttük legidősebb tagunkat, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában élő Kovács Lajos bácsit 98. születésnapján. Jó hírrel is indult az év, sikeres pályázatunknak köszönhetően 350 ezer forintot kaptunk tervezett programunkhoz (két orosházi festő képeinek a nagykárolyi kiállításához, honlapunk fenntartásához és a könyvelői díjra). Érkezett anyagi segítség a nagykárolyi utunkhoz a vármegyétől is, 70 ezer forint – kezdte beszámolóját az elnök.

– Márciusban találkoztunk először személyesen tagjainkkal. És a tavasz több közös programot kínált nekünk így olvasókörit, nőnapit, de férfi napot is ünnepeltünk, úti élménybeszámolót hallgattunk, meghívást kaptunk a pedagógus napra. A nyár már a túrázásról is szólt: ellátogattunk Szabadkígyósra, megnéztük a Wenckheim-kastélyt, a Szent Anna kápolnát és a múzeumot. A kondorosi csárdamúzeumot is útba ejtettük. Nyárbúcsúztatónkra Dávid Zoltán polgármestert is meghívtuk, vendégünk volt Erős Károly, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke – sorolta az elmúlt év legemlékezetesebb programjait Valika.

Szeptemberben járt 19 tagú delegációjuk Nagykárolyban, Orosháza testvérvárosában. Szilasi-Horváth Tibor kezdeményezésére festménykiállítást szervezett oda két orosházi festő, Mihály László és Varga László képeiből. Kovács Jenő nagykárolyi polgármester és Sróth Ödön, a Kaffka Margit Művelődési Társaság elnöke örömmel fogadták a kezdeményezést.

Októberben egy képtári programra voltak hivatalosak az egyesület tagjai: Celuskáné Csepregi Alicia tanár tartott előadást a nagybányai festőkről és az orosházi kötődésű Boldizsár Istvánról. Majd a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban megünnepelték olvasókörük fennállásának 10. évfordulóját.

– Novemberben Szilasi-Horváth Tiborné tartott egy nagyszerű előadást II. Erzsébet angol királynőről és magyar rokoni

kapcsolatáról. Meglepetésként még a királynő kedvenc teasüteményét is elkészítette. Beadtunk új pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, mert 2023-ban is szeretnénk több kirándulást, érdekes programot szervezni. Decemberben pedig elbúcsúztattuk az évet, Molnár Imre, az Alföld bűvésze volt a vendégünk – emlékeztetett az elnök.