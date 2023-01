A védjegy bejegyzésének 20. jubileumi évében 13 pályázó 22 terméke nyerte el a védjegyhasználat jogát, velük együtt 211-re nőtt a HÍR védjegyes termékek száma. Közöttük van a Csizmadia és Társa Pékség is az orosházi szilvalekváros papucsával.

Korábban már kiérdemelte a pékség ezt a védjegyet az orosházi fehér kenyerével, az orosházi lakodalmas kulcsos kalácsával, az orosházi banánnal.

Csizmadiáné Rózsikával az új év első munkanapján hol máshol, az üzemben találkoztunk.

– Pékségünkben 31 éve sült ki az első kenyér. Azóta rengeteg fejlesztés történt, mindig a vevői igényekre fókuszáltunk. Így van ez napjainkban is. A több évtizedes hagyományra alapozva bevezettük a kenyér és pékáruk mellé a süteményeket is. A vevői szokások és a piaci igények mindig változnak, mi pedig követjük, alkalmazkodunk, a minőség megtartásával. A fehér kenyér mellett a rozs-, a graham-, a teljes kiőrlésű, és a magvas kenyér is megtalálható a kínálatukban, kétszáz felett van a termékeink száma.

– Aprósüteményeink több díjat is kaptak. Nagy kedvenc egyébként a szilvalekváros papucs, de készítjük ezt kolbászos változatban is. Az orosházi perec, a gyúrt és leveles stangli, a linzer, a zserbó, a mézessütemény szintén népszerű. A kalácsainkat is kedvelik. Amire igény van, azt mi kiszolgáljuk, mert nálunk a vevő szava számít – sorolta a kínálati palettát Rózsika, aki több alkalommal megpályázta és ki is érdemelte a HÍR védjegy elismerést termékeikkel.

– Most is elkészítettem a pályázati anyagot, komoly szakmai zsűri előtt kellett megvédeni a termékkel kapcsolatos pályamunkát. Kóstolták is a lekváros papucsot. Bevallom, nagyon izgultam a meghallgatáson. Hozzáértőkkel szemben ültem, sokat kérdeztek, de már ott éreztem, tetszik, ízlik nekik. A lekvár is helyi termék, rákóczitelepiek készítik, tőlük szerezzük be, így az igazi! Helyi termék – tette hozzá Csizmadia Lajosné.