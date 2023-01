– Milyennek értékeli az előző évet? Alig csengett le a koronavírus-járvány, kitört az orosz-ukrán háború.

– A háború, az energiaválság, a bevezetett brüsszeli szankciók és az infláció mind olyan tényezők voltak, amelyek megnehezítették a gazdaság életét; és közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy olyan aszály sújtotta az országot és egész Európát, amilyenből évszázadonként egy-kettő fordul elő. Ennek ellenére nőtt a gazdaság: a 2021-es 7 százalék körüli után tavaly nagyjából 4 százalékkal. A kormányzati intézkedések, a családok és a vállalkozások támogatása miatt emelkedett a vásárlóerő, és közgazdaságtani alapvetés, hogy a kereslet bővülésének van inflációs hatása is. Az energiaárak hektikussága miatt pedig kiszámíthatatlanná vált a világ. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is mondta, a veszélyek korában élünk, és itt beszélni kell a járvány és a háború mellett a klímaváltozásról is, amelyre nem felkészülni kell, hiszen már benne vagyunk. A tavalyi aszály pedig vélhetően nem egyedi eset, idén év elején melegrekordok dőltek, jelezve, hogy a Föld klímája változóban van.

– A válságok idején mindenki attól tart, hogy elveszti a munkahelyét és nem lesz képes eltartani a családot. Hogyan alakultak az ezzel kapcsolatos számok?

– A munkahely biztonsága az emberek számára az egyik legfontosabb kérdés. Ahhoz képest, hogy milyen nehézségek voltak, jelenleg jók az ország foglalkoztatási mutatói. Több mint 4,7 millióan dolgoznak, nem éri el a 200 ezret az álláskeresők száma, a munkanélküliségi ráta 4 százalék körüli, amellyel ez Európai Unió élmezőnyébe tartozunk. Sokan tartottak attól a háború kitörésekor, hogy nagy méretű munkanélküliség következik, szerencsére ez eddig nem igazolódott be. Ebben komoly szerepe van a kormányzati intézkedéseknek is, mint a gyármentő programnak, a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásának, a kamatstopnak. És a tavalyi inflációs adatok mellett is kijelenthető, hogy emelkedett a reáljövedelem. Tavaly sok pénz áramlott a lakossághoz, elég a gyermekes családok személyi jövedelemadó visszatérítésére, a 25 éven aluliak szja-mentességére vagy a 13. havi nyugdíj visszavezetésére gondolni. Mindezek következtében nőtt az állampapírok iránti érdeklődés is.

A mostaninál erőteljesebb társadalmi békét vár ebben az évben

– Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöki tisztségét is betölti a mindennapi országgyűlési képviselői munka mellett. Ez milyen feladatokkal jár?

– A bizottság feladata a magyar-magyar kapcsolatok gondozása és erősítése, és itt gondolni kell mind a határain túli tömbmagyarságra, mind a diaszpórára. Az anyaország és a határon túli nemzettesthez tartozók kapcsolata sokoldalú. A turisztikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportcélú együttműködések fejlődnek. Az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak sok munkát végeznek a magyarság megmaradásáért szerte a világban. A bizottság tagjaival pedig igyekszünk eljutni minden olyan határon túli térségbe, ahol nagyobb lélekszámban élnek magyarok. Abból a szempontból is kedves számomra ez a bizottsági munka, hogy itt nincsenek árkok a kormánypártiak és az ellenzékiek között, találunk együttműködési pontokat, sokszor tudunk ugyanúgy is szavazni, és talán az ellenzékiek is elismerik, hogy a kormány nemzetpolitikája sikeres.

– Korábban sikertörténetként értékelte az Alföldvíz Zrt. integrációját. Miért volt szükség erre az összevonásra?

– A cég helyzete évek óta bizonytalan volt. Első jelentős lépésként sikerült a közműadó-szabályozást megváltoztatni, ezt több képviselőtársammal közösen kezdeményeztük. Aztán bérkompenzációra érkezett 2021 végén 602 millió forint, tavaly pedig folytatódott a bérfejlesztés, ami azért is lényeges, mert az alacsony fizetések miatti elvándorlás okán pár éven belül akár a szolgáltatás biztonsága is veszélybe kerülhetett volna. Az integrációval, hogy az Alföldvíz a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez tartozik, további fejlesztésekre lesz lehetőség, megnyílnak európai uniós források is. Azért is gondolom sikertörténetnek a folyamatot, mert olyan megállapodás köttetett, amellyel az önkormányzatok, az állam, a cég menedzsmentje és a szakszervezet is elégedett. Fontos, hogy a központ Békéscsabán maradt, és a megyeszékhely esetében sikerült olyan kontraktust aláírni, amelynek köszönhetően bővítik a hálózatot. Ugyanis vannak olyan területek a városban, ahol nem elérhető a vezetékes ivóvíz, a legnagyobb ilyen egybefüggő terület a Kenderföldek. A munka tavaly elkezdődött, és az év második felére a Kenderföldek egészén elérhető lesz az egészséges ivóvíz.

– Ahogy ez a projekt, úgy számos egyéb beruházás van folyamatban Békéscsabán. Közben vannak olyanok, amelyek véget értek, valamint olyan is, amely most áll, mert eddig nem érkezett rá támogatás. Lesz támogatás?

– Előbb-utóbb lesz, számítok a megnyíló európai uniós forrásokra. A 2,3 milliárd forintos járda- és a 7 milliárd forintos útfejlesztés lezárult, de remélem, hogy folytatódhat, hiszen – bár 154 járdaszakasz és 63 útszakasz megújult, valamint 84 utca kapott szilárd burkolatot – vannak kimaradt területek. A komplex energetikai fejlesztés elemei között van olyan, amelyik véget ért, például a közvilágítás korszerűsítése, a napelempark létrehozása, és van olyan, amelynek folytatódnia kell, ilyen a geotermikus energia hasznosítása. A közösségi közlekedés megújítása, elektromos autóbuszok vásárlására is a Modern Városok Program része. Amellett, hogy nagyrészt elkészült a Munkácsy Negyed és a Wenckheim turista- és kerékpárút, épül a piacon a vásárcsarnok. Ez a beruházás egy önálló városrehabilitációnak is felfogható, hiszen a környék ugyancsak megújul. Sokkal rendezettebb lesz a Szabó Dezső, a Trefort és az Illésházi utcák környéke, ahol egy szombati napon 10 ezer ember is megfordul, így kényelmesebbé válik az életünk. És bár az elmúlt időszakban nem esett szó róla, a repülőtér fejlesztése – bővítése, illetve annak megteremtése, hogy oda ipar telepedhessen – sem került le napirendről.