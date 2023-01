„Már az országgyűlési képviselői választás előtt is, és az utóbbi hetekben is többen kerestek meg az ügyben, hogy az utazási költségtérítés mértéke nem elégséges a munkába járáshoz. A felvetett problémával nem lehetett nem egyet érteni, ezért magam is kezdeményeztem az emelést” – írta közösségi oldalán Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője.

„Örömömre szolgál, hogy a kormány döntése értelmében ez a támogatás a kétszeresére nő, tehát a jelenlegi kilométerenkénti 15 forintról 30 forintra emelkedik a gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének adómentes maximuma. Az intézkedés összességében több százezer ingázót segíthet” – hangsúlyozta Herczeg Tamás.