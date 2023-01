Békéscsabán tizenöt kutya került a Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesületének Kétegyházi úti menhelyére a szilveszteri tűzijátékozás miatt – ismertette Túri Mónika telepvezető, hozzátéve ugyanakkor, hogy ennél több eb miatt kaptak értesítést. De voltak olyanok, amelyeket nem tudtak befogni, mert annyira megrémültek a házi kedvencek.

Most megnézik, hogy van-e a bekerült kutyákban chip, és ha igen, akkor az alapján értesítik a tulajdonost; ha viszont nincs, akkor két hét karantén vár az ebekre, majd örökbe fogadhatókká válnak. Elmondta: voltak már, akik érdeklődtek náluk a szilveszteri tűzijátékozás miatt megszökött és elveszett házi kedvencük után.

– A tizenöt befogott kutya egyébként nem sok, ennél jóval több szokott bekerülni a telepre egy-egy szilvesztert követően – folytatta Túri Mónika. Szerinte a kedvező szám annak köszönhető, hogy tudatosabbá váltak a gazdák, tisztában vannak azzal, hogy miként érdemes vigyázni a házi kedvenceikre tűzijátékozás idején.

A szintén békéscsabai Remély-Lak Állatvédő Egyesület elnöke, Bencsik Tiborné tapasztalata szerint viszont rengeteg eb szökött meg, ami annak is köszönhető, hogy a szokásosnál is többen durrogtattak tűzijátékot. Úgy véli, a tulajdonosok oldaláról ezért rendkívül fontos a megelőzés, hogy zárt helyen tartsák az ebeket szilveszterkor, illetve az is, hogy legyenek chippel ellátva a négylábúak, hiszen akkor könnyebben visszakerülhetnek. Emellett szerinte lényeges lenne az is, hogy azok, akik tűzijátékoznak, tartsák be a szabályokat, és tényleg csak szilveszterkor durrogtassanak, ne az előtte vagy az utána való napon, amikor arra nem számítanak a kutyák gazdái.

A békéscsabai, Kétegyházi úti menhelyen kétszáz kutyáról gondoskodnak nap mint nap, a szilveszteri tűzijátékozás miatt is kerültek a telepre újabb ebek.

Békésen az Esély Állatvédő Egyesület tagjai szilveszterkor, újévkor, illetve már az azt megelőző napokban is folyamatosan ügyeletben voltak. Kocsorné Szabados Erika elnök elmondta, már két-három nappal az óév utolsó napja előtt is lőttek fel tűzijátékokat, illetve volt durrogtatás, így akkor is szükség volt a segítségre.

– A mi szempontunkból ennek ellenére talán valamivel csendesebb volt ez az időszak, mint az elmúlt években – tette hozzá. Az állatvédők öt, chippel rendelkező kutyát azonnal hazavittek, további kilenc kutya került ki a telepükre, amelyek közül négynek már jelentkezett a gazdája, és bíznak benne, hogy ez a többi négylábú esetében is megtörténik.

Az egyesület elnöke kiemelte, összesen hárman voltak szolgálatban ezekben a napokban, és ha jelzést kaptak, azonnal indultak a helyszínre, hogy befogják az ijedt, elkóborolt kutyákat, hogy ne legyen nagyobb baj. Kocsorné Szabados Erika elmondta, a telepükön most is telt ház van, és tavaly egész évben is az volt.

– Ilyenre nem is nagyon emlékszem, egyelőre mi is kutatjuk az okokat. Az előző évi statisztikák elkészítésén jelenleg is dolgozunk, de a tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy több felnőtt kutya nem került hozzánk, mint korábban, a kitett kölyök, egészen kicsi kutyák száma viszont jelentősen emelkedett – fogalmazott. Az elnök ennek kapcsán felhívta a figyelmet az ivartalanítás fontosságára, tőlük például csak ivartalanított kutyákat lehet örökbe fogadni. Az egyesület emellett különböző erre irányuló akciókban is részt vett.

– Sajnos úgy tűnik, hogy sokan nem figyelnek erre, és nem várt szaporulattól igyekeznek megszabadulni. Ezen a téren szükség lenne előrelépésre – emelte ki.

