A szövetség haltelepítési terve és a kezelésében álló vízterületek halgazdálkodási tervei, továbbá a területi jegyekből származó bevétel biztosította lehetőségek alapján végeztük el 2022-ben is a telepítéseket – nyilatkozta megkeresésünkre Nemes Attila. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezetője elmondta, munkájuk során kiemelten figyeltek arra, hogy a Körösök és a Tisza vízrendszerében működő halgazdaságokból vásároljanak, kivételt csak néhány olyan halfaj képezett, amelyet kifejezetten messzebb, például a Dunántúlon tenyésztenek.

A szakember általánosságban kifejtette, jelenleg az országban mind a termelési oldal, mind a horgászat pontycentrikusnak számít, így halgazdálkodás is ezekhez az igényekhez idomul.

– A KHESZ munkájában, a telepítések során éppen ezért a háromnyaras pontyok kihelyezése, illetve azt megelőzően a beszerzése jelenti a legnagyobb arányt. Emellett szövetségünk két tógazdaságot is működtet, így ott is erre helyezzük a kiemelt hangsúlyt – tette hozzá Nemes Attila.

– Tavaly azonban a 2021-es évvel ellentétben a ponty termelését és beszerzését egyaránt nagyban befolyásolták az ágazatot érintő áremelkedések. A háromnyaras ponty 2022-ben több mint nyolcvan százalékkal került többe, mint egy esztendővel korábban. A drágulás pedig nagyban befolyásolta az előzetesen elfogadott haltelepítési terv megvalósulását is a halfajtánál. Eredetileg 270 ezer kilogramm telepítésében gondolkodtak, az áremelkedések miatt azonban ennek végül a 68 százalékát (183 ezer kilogramm) tudták teljesíteni.

Felvetésünkre a KHESZ ügyvezetője kiemelte, az arány ennél rosszabban is alakulhatott volna, de előnyt jelentett, hogy a szövetség rendelkezik a két már említett tógazdasággal, ahol háromnyaras pontyokat is nevelnek.

Természetesen az ott folyatott munkájukra is rányomta a bélyegét az általános helyzet, az energiaárak, az üzemanyag és takarmány árának növekedése, emellett az aszály ugyancsak éreztette hatását, a vízpótlás is pluszköltségeket generált.

Nemes Attila elmondta, törekedtek arra, hogy a ponty mellett ragadozó halfajokat, illetve a horgászok által szintén kedvelt ritkább halfajokat is telepítsenek 2022-ben is a békési vizekbe. Ennek megfelelően a teljesség igénye nélkül süllő, harcsa, csuka, domolykó, menyhal, csapósügér is került a vizekbe. Nemes Attila megjegyezte, ezen halfajok beszerzése leggyakrabban nem is mindig elsősorban anyagiak, hanem beszerzési lehetőségek függvénye.

Süllőből 323 ezer előnevelt, 792 kiló egynyaras és 294 kiló kétnyaras került a vizekbe. Kétnyaras harcsából 93, háromnyarasból 1044 kilót, csukából 165 ezer előnevelt, 1171 kiló egynyaras, 213 kiló kétnyaras és 500 kilogramm extra méretű példányt telepítettek. Utóbbi halfajjal kapcsolatban Nemes Attila szólt arról, hogy a csuka kivételnek számít, hiszen a Dunántúlról szerezték be, mert ott volt fellelhető megfelelő korosztályú és minőségű.

A kuriózumnak számító domolykóból 40 ezer darab előnevelt és 221 kiló egynyaras, menyhalból 80 ezer darab előnevelt került a KHESZ vizeibe.

Harcsából összesen 1137 kilogramm extra méretű példányt telepítettek.

Csapósügérből 30 ezer előnevelt, 118 kiló egynyaras, 290 kiló kétnyaras, balinból 134 ezer előnevelt, 21 ezer darab egynyaras példányt telepítettek.

A nehezebben beszerezhető és ritkább, őshonos békés halfajok ugyancsak ott szerepeltek a telepítési listán. Dévérkeszegből 510 kiló extra méretű és 39 ezer kiló vegyes korosztályú került a vizekbe.

Nemes Attila elmondta, a tógazdaságokból származó dévérkeszegek ára lassan megközelíti a háromnyaras pontyokét, az elmúlt években duplájára drágult.

Márnából 50 ezer darab, compóból 304 kiló egynyaras, 773 kiló kétnyaras, kecsegéből 230 ezer darab lárva korosztály, 522 kiló egynyaras példányt telepítettek, míg ritka folyóvízi halfajnak számító jászkeszegből 252 kiló került a KHESZ vizeibe.