A farsang bajor-osztrák jövevényszó, amely a „vaschang” kifejezésből származik. Első írásos jelentkezését 1283-ból bajor-osztrák adatokból ismerjük – mondta el Szilágyi Sándor. Mint kiemelte, az időszak vízkereszt napjától hamvazószerdáig tart, és gyakorlatilag a húshagyó kedd az utolsó napja.

– Ilyenkor a tél eltemetése, a mókázás, az önfeledtség napjait felváltja az elmélyülés, illetve a böjt – tette hozzá a történész, aki kitért arra, hogy a húshagyó keddnek számos országban és városban vannak nagyon komoly tradíciói, elég csak Franciaországra, az Egyesült Államokbeli New Orleans-re vagy éppen Velencére gondolni. Szólt arról, hogy a karnevál, carnevale szó a „carne” (latin) „hús” szóból és a „levare” vagy „vale” (latin) „elhagyni”, illetve „búcsúzom/isten veled” szavakból eredeztethető, és „búcsúzás a hústól” jelentéssel bír. Gyakorlatilag a nevezetes itáliai ünnep is ehhez a naphoz kapcsolódik. A fennmaradt feljegyzések szerint a 13. század végén nyilvánították hivatalosan is ünnepnek a farsangi időszakon belül a húshagyókeddet, ami a karnevál alapját szolgálta, mint ahogyan az is, hogy ebben az időszakban a festők céhén belül a maszkkészítőknek már saját csoportjuk volt. Az itt készült álarcok Európa legtöbb országába eljutottak, így többek között Magyarországra is, Mátyás király korában igencsak kedveltek voltak a velencei viseletek, illetve maszkok. Szilágyi Sándor érdekességként megemlítette, hogy a hírek, az írásos feljegyzések szerint egy alkalommal, 1869-ben maga Ferenc József császár is részt vett a programon álruhában, egy grófnak álcázva magát.