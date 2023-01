A horgászhölgy párjával, Pálfi Zoltánnal közösen indult el pecázni az óév utolsó napján. Mint elmesélték, már karácsonykor is szerettek volna kimenni a folyóra, ám a csónakot az áradással összefüggésben akkor nem lehetett vízre tenni, ezért elhalasztották azt az időpontot, de már akkor eldöntötték, hogy ha törik, ha szakad szilveszterkor folyóra szállnak.

Ennek megfelelően szombaton a Kettős-, illetve a Hármas-Körösre indultak pergetni. Pálfi Zoltán elmondta, az időjárás enyhének bizonyult, és a gyors vízen még egy pezsdülés is érkezett, ami a víz tört színe ellenére kedvezett a fogásoknak.

A pár számára is jól alakultak a kint töltött órák, több kisebb süllőt is fogtak, amikor 13 óra 54 perckor megérkezett az említett gyönyörű példány.

Zsuzsi mintegy három-négy perc fárasztás után emelte a csónakba a közel 85 centis süllőt, hiszen gyorsan vissza is engedték a folyóba, de olyan 7,5 kilós lehetett. Az enyhe szilveszter egyébként az ország számos táján kedvezett hasonló módon a horgászoknak.

A gyönyörű példány 13 óra 54 perckor érkezett.

Zoli és Zsuzsi egyébként korábban a pecázásnak köszönhetően jött össze. Zsuzsi a békési Szeki Horgászboltban dolgozik, ahol Zoli törzsvendégnek számít. Ott kezdtek el beszélgetni, ott ismerték meg egymást. A hölgy korábban pontyhorgásznak számított, és ezt a hobbit nem is akármilyen szinten űzte, hiszen legnagyobb fogása meghaladta a 18 kilót. Szerette volna ugyanakkor megismerni a pergetést is, ahova először Zolival ment ki, még májusban.

A barátságból később kapcsolat született, és ma együtt is élnek, s ahogy látjuk, azóta is együtt pecáznak. Zsuzsinak korábban is voltak remek süllőfogásai, több másfél kiló körüli példányt is a csónakba emelt már, de a szilveszteri számít a csúcsnak.

Pálfi Zoltánnak sem ez az első különleges horgászélménye karácsony és újév környékén, 2020 decemberében hírportálunkon is írtunk arról, hogy karácsony másnapján egy körülbelül 120-125 centis, közel 13 kilós csukaóriást fogott a Hármas-Körös gyomai szakaszán.