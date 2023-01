Folytatódik március 1-jétől egy éven keresztül, jövő év február 29-ig a faluban is a startmunka mintaprogram, amelyben 36 helybeli kaphat lehetőséget, ahogy nagyjából eddig is. Bakucz Péter polgármester elmondta: az eddigi projekteket viszik tovább a megszokott módon, azaz lesz mezőgazdasági és szociális jellegű program. Konyhakerti és kultúrnövényeket termesztenek, sertéseket tartanak, illetve figyelnek a közterületek állapotára, karbantartására is a mindennapi munka során a közfoglalkoztatottak.